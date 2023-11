Premagajte ustvarjalne blokade

Včasih pri kakršnem koli ustvarjalnem projektu lahko naletimo na blokade, ki nas ustavijo. Preprosto nimamo navdiha in ne moremo napredovati, obstanemo na mestu. Terapevti pravijo, da si lahko pomagamo tako, da si ustvarjalni proces predstavljamo kot zgodbo. Zaplet je del pripovedi – in enako velja za našo situacijo. Če bi nam šlo od začetka do konca vse gladko, bi verjetno hitro izgubili zanimanje za zadevo.

Ko pa sprejmemo dejstvo, da so ovire normalni del procesa, smo pozorni na sinhronosti, ki nam kažejo pot naprej ter nas vodijo iz slepe ulice. Zato stopite od mize in prisluhnite pogovoru sodelavcev. Lahko prisluhnete nekomu na televiziji ali radiu. Četudi tema ni povezana z vami, se odprite za sporočila in namige vesolja, saj vam jih ponuja v vaši okolici. Vprašajte se, ali lahko povedano prenesete na svoj problem ter ga s tem rešite.