Prekinite napad strahu

Ko nas je strah, v resnici namreč ne ločimo med tem, da se 'groza' odvija samo v naših mislih, ampak 'se to resnično dogaja nam'. Taka spirala strahu lahko povzroča telesne in psihične simptome, na primer napade panike in migreno, ter kup fobij, na primer strah pred odprtimi prostori. Če boste pozorni, boste odkrili, kateri so vaši še neimenovani strahovi in zmedeni občutki ogroženosti, analizirali krizo ter jo premagali ter s tem uravnovesili delovanje možganov.

Da razbijete najhujšo krizo, si lahko pomagate z vajo. Ponavljajoče se misli okrepijo strah. Tuhtanje o tem, ali dovolj zaslužite, recimo sproža željo, da bi bili o tem stoodstotno prepričani. Ker vam to ne uspe, se začnete vrteti v začaranem krogu, v katerem se krepijo strah in skrbi. Ustavite se tako, da si odločno rečete: ne! Lahko si tudi izmislite določeno kodo, s katero presekate takšno razmišljanje – na primer miška! S tem prekinete tok negativnih misli. Ta izredno učinkovita metoda deluje vsakič, ko jo ponovite. Možgani namreč delujejo po tračnicah in s ponavljanjem boste vtisnili izkušnjo vanje. Pri tem morate biti disciplinirani in vedno znova poskušati.