Prehrano uskladite z intuicijo

Zavedajte se svoje notranje modrosti, vedenja, ki vas lahko vodi. Navade so vzorci, ki programirajo naše telo.
Fotografija: Poslušajte svoje notranje vodstvo o tem, katera hrana je najboljša za vas. FOTO: Nensuria/Getty Images
Poslušajte svoje notranje vodstvo o tem, katera hrana je najboljša za vas. FOTO: Nensuria/Getty Images

Poslušajte svoje notranje vodstvo o tem, katera hrana je najboljša za vas. Z vajo boste zaznali, kaj potrebujete v določenem trenutku, je svetoval speči prerok Edgar Cayce v enem od svojih 'branj' v transu. Izpostavil je, da ne smemo pustiti, da nam diete krojijo življenje, hkrati pa se ne smemo tako zanemariti, da nimamo več stika s svojim telesom. Če začutite, da telo želi, da spremenite prehrano, ga poslušajte, ne bodite neprilagodljivi. Zapomnite si, da jeste, da živite, in to v obilju. Ne živite pa, da jeste. Prav tako ni prav, da ste suženj diet ali prehranskih priporočil nekoga drugega. Zavedajte se svoje notranje modrosti, notranjega vedenja, ki vas lahko vodi. Navade so vzorci, ki programirajo naše telo. Delujemo kot računalnik, toda če ima ta programe izpod rok veščega programerja, pri ljudeh ni tako preprosto. Navade se razvijejo s ponavljanjem - s tem pa jih lahko tudi spremenimo.

