Prehranjujte se čuječe

Čuječe uživanje hrane pomeni, da se osredotočimo na to, kako in kaj jemo, in uživamo v vsakem trenutku, poudarja ameriška psihoterapevtka Arlene K. Unger, avtorica več duhovnih knjig.

Če jemo z občutkom, nam je hrana v večji užitek, hkrati nas pomirja. S tem pa spreminjamo tudi svoj odnos do hrane, ki že sam pogosto prinaša stres. S čuječnim hranjenjem se lahko izognemo prenajedanju, saj smo pozorni na velikost porcij in jemo počasneje.

V pomoč nam bo naslednja vaja. Vzamemo sočno pomarančo in jo postavimo predse. Za minuto se osredotočimo na dihanje. Ko se umirimo, se posvetimo pomaranči. Sadež opazujmo, kot bi ga videli prvič. Motrimo njegovo barvo, površino in obliko. Povohajmo jo in poglejmo, kje jo bomo začeli lupiti – natančno, počasi, kos za kosom. Pomarančo razprimo na krhlje. Začutimo sadež na dlani, zaznajmo njegov videz in vonj.

Ponesimo si krhelj v usta, a ga ne prežvečimo in pogoltnimo, ampak ga okušajmo in raziskujmo z jezikom. Začutimo teksturo, nato ga rahlo prebodemo z zobmi. Začutimo sok in okus. Počasi ga pogoltnemo, preostanek pa počasi in z občutkom žvečimo. Pogoltnemo in čutimo, kako potuje do želodca. Nadaljujemo z drugim krhljem. Vso pomarančo pojemo z enako predanostjo in osredotočenostjo, nato razmislimo, kako smo se počutili. Smo bili nestrpni ali zadovoljni? Vajo lahko ponovite tudi s čokolado ali vinom.