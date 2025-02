Prednosti in slabosti rib

Ribe nimajo nobenega občutka za gospodarno ravnanje z denarjem. To nepraktično znamenje ne razmišlja o naložbah in se ne obremenjuje s prihodnostjo. Spregleda drobni tisk, prekorači limit, je nenehno v minusu, ne odpira bančnih pisem. Finančna katastrofa je pri njih samo vprašanje časa. So sicer radodarne, a nikar jim ne posojajte denarja, ker ga ne boste več videli!

V starševski vlogi vidijo otroke kot del sebe, svoje sorodne duše, odkrivajo pretekla življenja z njimi, namesto da bi jim postavili meje. Pogosto jih dušijo s svojo pozornostjo in skrbjo. Ne razumejo, da so otrokove izkušnje drugačne od njihovih. Zelo so senzibilne in zaščitniške, a usmerjajo otroke v kreativne projekte. Otrok, ki ni tudi sam obarvan z ribjo energijo, bo težko živel ob starših brez vsakih pravil, strukture, reda, urnika.

Ribji otroci so sanjači, ki uživajo v mirnem in kreativnem okolju z nežnimi vzgojnimi prijemi. Bodite pozorni na to, da je tak otrok nežen in mehkega srca, tako ne prenese bolečine – ne svoje ne trpljenja drugih. Neharmonično okolje ga lahko iztiri.

Ribe so lahko odlični igralci, plesalci, umetniki, fantazijski pisatelji, fotografi, animatorji. Nagnjenost k odvisnosti in blaženju čustvene bolečine s prenajedanjem in opojnimi snovmi lahko obrnejo v poklic terapevta ali socialnega delavca, hipnoterapevta, psihiatra, medicinske sestre ali zdravnika. Lahko so tudi verski voditelji, duhovniki, vedeževalke, astrologi, mornarji in morski biologi.