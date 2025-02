Predelujmo čustva v sebi

S čustvi ni nič narobe, če jih prepoznamo, saj nam povedo, kaj je prav in narobe. Ko pa je naša čustvena reakcija res močna, če o nečem premlevamo, je to znak, da je zadaj korenina, na kateri moramo delati. Čustveni naboj situacije je namreč na nezavedni ravni ostal v nas, ker energija ne izgine, tako se v podobnih situacijah vračamo vanjo. Toda ko prečistimo čustva, se lahko drugi vedejo enako, mi pa ostanemo mirni. Jezo spremenimo v odločnost in brez besed postavimo mejo.

Vse se začne v družini, a ni rešitev, da se oddaljimo od staršev ali počnemo vse drugače kot oni. Odgovor je sprejemanje, kajti dokler ne sprejmemo svojih korenin, ne sprejmemo sebe. Družina je odlično orodje, da pridemo do svoje integritete, kajti prav najbližji najbolj pritiskajo na naše boleče točke. Mir in ljubezen v svetu se začneta doma v družini, saj smo drug drugemu ogledalo. Namesto da rešujemo reči na zunaj, vedno stvari predelajmo v sebi. Sledijo sprejemanje, razumevanje, čustvena nevtralnost brez bolečin.