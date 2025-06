Predelajte čustva, naj skozi vas steče ljubezen

Če smo čustveno mirni, ne obsojamo in ne kritiziramo. Čeprav smo včasih nemočni, lahko in moramo prevzeti odgovornost za svoje čustveno čiščenje. Težke občutke sprejmemo in jih transformiramo, sicer lahko ostanejo v nas ter vplivajo na telo. Predihajmo in pustimo, da steče skozi nas ljubezen, pravijo duhovni učitelji.

V težjih preizkušnjah vidimo svojo majhnost in nemoč, minljivost, na plan pridejo skupki strahov, jeze, zamere, ljubosumja, da lahko dvignemo zavest, smo vedno večja svetloba in se nas vedno manj stvari dotakne. Kar vibriramo, privlačimo. Posamezniki smo del skupne zavesti, tako kot je kapljica del morja.

Energije, čustev se ne da izničiti, je kot voda, ki kroži v nas in med nami. Zato je odgovornost vsakega posameznika, da prepozna svoje občutke in tiste, ki izvirajo iz strahu, transformira v zaupanje in ljubezen. Čustva so kot voda, lahko smo v zamrznjenem stanju – strah –, lahko vre v nas in sopihamo – jeza –, jočemo kot dež ali dovolimo, da se čustva dvignejo in jih sonce, svetloba po naravni poti spremenita.