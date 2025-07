Predajte se nezavednemu: čutite, vonjajte, doživljajte svoj uspeh

Si trenutno prizadevate za kakšen uspeh ali dosežek? »Razmislite o cilju ali napišite najboljši možni rezultat, ki si ga lahko zamislite. Nato zaprite oči in se zatopite v zelo natančen prizor, ki si ga predstavljate, v katerem okušate, vonjate, vidite in čutite uspeh, priznanje, samospoštovanje in obilje vsega, kar si želite. Opazite čim več podrobnosti v prizoru, nato naslednje dni poustvarite prizor enkrat ali dvakrat na dan, najbolje pred spanjem in po prebujanju. Osredotočajte se nanj vsaj pet minut, nato ga spustite s tiho afirmacijo: »Tole ali kaj boljšega.« Vedite, da vaš notranji svet ustvarja in kroji zunanje okoliščine in da ste bitje, ki se samo organizira in je povezano z univerzalno inteligenco,« pravi James Redfield, avtor Celestinske prerokbe, knjige o duhovnih spoznanjih, in Vodnika po desetem spoznanju in ohranjanju vizije.