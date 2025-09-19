Prihajajoči sončev mrk bo viden v teh delih sveta

Pred nami je naporen sončev mrk. Videli ga bodo v določenih delih Avstralije, na Antarktiki in pacifiških otokih. Kjer je viden, najbolj deluje, tako bo pri nas manj brutalen. Točka mrka je na središčni točki med Saturnom in Neptunom, z obema v opoziciji, tako naznanja veliko strahu, negotovosti, zdravstvenih težav, več viroznih obolenj. Ob straneh ga podpirata Uran in Pluton, tako je mrk tudi pritisk k razvoju, preobrazbi. Ne glede na to, kako zna biti naporen svetovno, nas skozi skrbi in strahove ženejo sile, ki presegajo zemeljsko življenje, v neki novi, drugačni svet, ki je skoraj že tu, a se bo materializiral za vse, ne le za nekatere, šele z junijem 2026.

Kakšen je? Hiter, poganja ga inteligenca, ki ustvarja pravičnost in ravnotežje, a manjkalo mu bo toplote, prostega časa, počasnih procesov, vse se bo dogajalo izjemno hitro, najbolj za ljudi v mestih. Vaščani bodo od novega sveta vzeli le, kar jim ugaja, in znali ritem upočasniti. Kljub vsemu novi svet v marsičem presega prejšnjega, saj se ustvarja red, v katerem je vsak pomemben, ne skozi sočutje, kot je bilo v krščanstvu, ampak zaradi zavesti, da potrebujemo drug drugega v sožitju, da bi živeli lepo.

Zasebno omogoča nov začetek. FOTO: M-gucci/Getty Images

Za Slovenijo bo v 5. hiši in govori o skrbeh in negotovostih, vezanih na mlade, umetnike, športnike, tu bo nekaj razočaranj ali nezadovoljstva. Največ pozornosti bo usmerjene v probleme mladih, kako jim dati upanje in vero v prihodnost. Soočanje s tem, da so brez navdiha, upanja, ni najlažje, a je prvi korak za nujne spremembe, da se počutijo v državi sprejete in dobrodošle, vabljene h gradnji skupne prihodnosti. V karti mrka je izpostavljen slovenski Jupiter, ki ga lahko beremo kot lepo vreme ali blagodejne vplive za razvoj in napredek. Ker je izpostavljen čez 4. hišo, se bo pozitivni vpliv bolj dotaknil ruralnega dela družbe.

Zasebno mrk omogoča nov začetek. Glede na opoziciji bo rušenje starega lahko boleče in neprijetno, a nujno za transformacijo in odpiranje novemu. Mrk je na 29. stopinji device. Poiščite, v katero vašo hišo vam pade. Tam se sprva zgodi rušenje, polno skrbi in negotovosti, a tudi nova rast in obet novega začetka. Če ga imate v 1. hiši, bo rast vezana na vas osebno, spustili boste določene navade. V 2. vas kliče, da najdete nove načine zaslužka in ozavestite svojo vrednost, v 3. morda k spremembi prevoznega sredstva ali obuditvi želje po znanju praktične veščine.

Mrk v 4. hiši bo budil željo po podmladku ali spremembi doma, v 5. hiši novo radost, naj bo to otrok, hobi, ljubimec, nov šport. V 6. nosi nove sodelavce, drugo delovno okolje, v 7. partnerstvo dvignemo na novo raven. V 8. kliče, da spustimo samouničevalne navade, se odpremo novi naložbi, v 9. prinaša priložnosti za potovanja, širjenje znanja ali osvoboditev nečesa napornega, v 10. prinaša na temelju rušenja nove poslovne poti. V 11. trese prijateljske odnose, prinaša novega prijatelja, v 12. možnost, da spustimo neracionalne strahove.