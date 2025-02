Prečistite čustva v telesu

V situacijah, ki nas vznemirjajo, lahko s povečanim zavedanjem in dihanjem prestopimo iz glave v telo, v srce. Da smo 'iz sebe', nas najprej opozori čustvena bolečina, če ne poslušamo, sledi telesna. A ko jo opazujemo in gremo z dihanjem vanjo, v trenutku izgine. Preplavi nas občutek ljubezni.

Učinkovit postopek samozdravljenja, s katerim se lahko pozdravimo, je zavestno povezano dihanje, ob katerem prepoznamo, kaj mislimo, čutimo, delamo, saj spodbuja zavedanje. Ko se zalotimo, da nam energija pada, si lahko takoj pomagamo z njim, tako da smo ljubeče pozorni in opazujemo svoje notranje procese brez vrednotenja. Ne dodajamo manter ali česar koli, kar nas 'spravi v glavo', samo dihamo in spuščamo.

Če smo v bolečih negativnih čustvih – strahu, jezi, maščevanju, ljubosumju –, smo bolj dovzetni za viruse. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Vsi imamo travme iz otroštva, smo odzemljeni, živimo v iluzijah, ne vidimo realnosti take, kot je. Vsi moramo priti nazaj na 'tovarniške nastavitve', odstraniti maske, ki smo si jih nadeli, da smo se prilagodili okolici, da smo ljubljeni. Največ konfliktov izhaja iz medsebojnega primerjanja, pogosto se imamo za manjvredne, a ko se opolnomočimo, našo zdravo samozavest opazi tudi okolica.

Okoliščine, ki delujejo kot sprožilci, so namreč priložnost za razreševanje nezavednih programov. Vsi imamo v sebi veliko jeze, ki ni niti naša. V prvih letih otroštva naši možgani še niso dovolj razviti, čustveno smo odprti, zato v vsem posnemamo bližnje. Ne prevzemamo zgolj vedenja, ampak tudi razpoloženje. Kakšni bodo torej otroci, če je mama depresivna in žalostna, oče pa jezen?! Če se ne zavedamo tega in ničesar ne spremenimo, od otroštva naprej samo preigravamo isti program.

Spoznajmo sprožilce

Z zavestnim dihanjem lahko prepoznamo svoje sprožilce. Z DNK smo od prednikov podedovali tudi vlogo žrtve in močan strah za preživetje. A hkrati imamo v izrednih razmerah vendarle priložnost, da prečutimo strah, žalost, jezo, vsa čustva, ki se prenašajo iz roda v rod, in jih spustimo.

Včasih smo varnost iskali v religiji, zdaj jo iščemo v materialnih dobrinah. Tako nizko smo padli, da bi ugotovili, da kljub denarju nismo dovolj varni. Varnost moramo namreč čutiti v sebi. Ko smo v strahu, imamo šibek imunski sistem, če smo v bolečih negativnih čustvih – strahu, jezi, maščevanju, ljubosumju –, smo bolj dovzetni za viruse. Poleg tega so naravne katastrofe in krize kolektivni sprožilci našega eksistenčnega strahu, a hkrati pritiskajo na nas, kjer nas je najbolj strah, da naredimo notranjo transformacijo. So edinstvena priložnost, da se obrnemo vase, ne gremo v vlogo žrtve ali zmagovalca, zaupamo procesu, smo le nevtralni opazovalci dogajanja.

Smisel in priložnost krize je, da spodbuja sočutje. Ljudje smo vedno vse preživeli, ker imamo v sebi kodo ljubezni, zato bomo v vseh situacijah, a lažje, če bomo notranje močni.