Prebujanje tretjega očesa

Na kaj moramo paziti pri odpiranju tretjega očesa in ali se moramo pri tem energijsko zaščititi, se ljudje pogosto sprašujejo. Večina ljudi je po navadi energijsko nezaščitena iz dveh glavnih razlogov. Prvič: niso zmožni zaznati negativne energije okrog sebe in vedeti, kdaj je potrebna previdnost. Drugič, niso se naučili zgostiti svoje avre, da bi postala neprepustna za zunanje vplive, kadar je to potrebno. Tretje oko je organ subtilnega zaznavanja in intuicije, glavno stikalo energijskega telesa, ki zagotavlja odgovore na ta dva problema. Najprej omogoča, da opazite, kdaj vaše energijsko okolje zahteva previdnost.

Drugič je dobro vedeti, da se morate naučiti ne le kako odpreti tretje oko, temveč tudi, kako zgostiti svojo avro. Že od izvajanja prvih tehnik naprej bodo vibracije v tretjem očesu začele prebujati višjo gostoto varovalne energije v vaši avri. To ne temelji na pozitivni vizualizaciji ali avtosugestiji, temveč na otipljivi zaznavi vibrirajoče energije, ki je okrog nas. To varovalno energijo boste lahko prebujali ne zgolj med meditiranjem, temveč tudi v najrazličnejših situacijah vsakdanjika, npr. med vožnjo z avtobusom ali med hojo po živahni ulici oziroma med delom v službi.