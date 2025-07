Prebujanje lastne moči: vedite, sami smo gospodarji svoje usode

V ogromno ljudeh se vedno bolj vzbujata odgovornost in zavest, da želijo živeti na višjih ravneh zavesti, drugače, ker je bilo preveč trpljenja, bolečine in nesmislov. Občutek nemoči že tisočletja prenašamo iz roda v rod - nekje so se predniki spopadali z lakoto, drugje vojno, boleznimi, kugo, izpostavljajo guruji.

Občutek nemoči je zelo neprijeten, zato ga ne maramo, a le iz nemoči se lahko nato dotaknemo izvora svoje moči in spoznamo, da v resnici nismo tako nemočni, kot nas želijo prepričati vladajoči. Seveda pa smo v življenju tam, kjer smo si izbrali, da smo.

Še vedno nismo vsi na isti ravni in veliko ljudi ostaja v strahu, kar je njihova izbira. Za spremembe je treba vzbuditi zavedanje, da lahko preživimo in smo sami gospodarji svoje usode. Vse namreč mine, energija povezanosti, skupinski duh, ki se ponovno prebuja, pa nam daje vero in zaupanje. Zato se čim več povezujte z enako mislečimi.

Za naše prednike je bilo druženje zelo pomembno, enako kot pesem in ples. Zbirali so se ob starih drevesih in častili bogove, ki niso zahtevali svetišč – vse je potekalo v naravi. A če imamo radi življenje, lahko tudi danes iz vsakega trenutka naredimo ritual. Vse lahko počnemo z ljubeznijo in hvaležnostjo.