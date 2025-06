Prebudite svoj praspomin s to tehniko

Kako zvok, energijske slike in večplastne zgodbe delujejo na nas, je odvisno od tega, koliko smo odprti za njihova sporočila in energijo, pravijo guruji. Lahko začutimo mravljince po telesu ali njihovo ogledovanje ali poslušanje v nas izzove zgolj občutek lepote, harmonije, pomirjenosti. Če nam je na primer pesem všeč, namreč deluje na nas prek srčne energije.

Zaprti ljudje, ki ne zaznavajo energij, po drugi strani ob stiku z zvokom ali energijsko sliko odpirajo nezavedno. Prebujajo se spomini, tako kot če potujemo nekam, kjer nismo bili fizično v tem življenju še nikoli, a v sebi začutimo določen kraj. Vse to se dogaja energijsko, odklepa se praspomin, katerega del smo bili nekoč vsi.

Energijska knjiga

Da neko energijsko delo vpliva na nas, lahko prepoznamo po tem, da se nam zdi, kot bi nas opisovalo. Zdi se nam, kot da nekdo opiše, kar pozabljeno nosimo v sebi, kar v tistem trenutku potrebujemo, hkrati nam lahko ponuja razrešitev problematike. Vedno namreč lahko rešimo svoje težave in zakrčenosti, ko razumemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo.

Nekateri bodo energijsko knjigo brali in o njej govorili, drugi jo bodo imeli doma in se bo njena energija širila v prostor, ali jo bodo pokazali prijatelju, ki bo v njej našel sporočilo zase. Dovolj je, da se bralci npr. knjige prepustijo branju, nato bodo samodejno vpeljali v življenje, kar jih bo poklicalo, in začeli to nezavedno udejanjati. Skozi pesmi in zgodbe se oživlja iskrica tega, kar v resnici smo. Prihaja čas, ko bomo spet začeli ceniti, kar nam je dano.