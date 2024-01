Kamor koli pridejo, vedno štrlijo iz povprečja

Pogosto se nam sicer zdijo nenavadni, ekscentrični, čudaški, v resnici pa se zavzemajo za vrednote, ki so pred njihovim časom, zato jih drugi ne razumejo. Pri tem so idealistični in verjamejo v svet, ki temelji na pravičnosti, enakosti, tovarištvu. Zelo družabni so in imajo širok krog znancev in prijateljev, vključujejo se v društva in skupine z enakimi cilji, v katerih so zelo aktivni. Kljub temu so precej nestalno znamenje, ki ves čas išče spremembe, je težko pri miru, potrebuje nenehno vznemirjenje in občutek napredka, sicer se mu zdi, da življenje nima smisla.

Med njimi je veliko raziskovalcev, iznajditeljev, znanstvenikov, saj verjamejo v znanost in tehnologijo. Pogosto med njimi najdemo računalničarje, laboratorijske tehnike, mikrobiologe, genetike, ki s svojim delom prispevajo k razvoju.

Vodnar je znamenje, s katerim povezujemo aktiviste in človekoljube, ki se zavzemajo za pravičnost, boljši in čistejši svet. Med njimi je veliko vegetarijancev, prostovoljcev, upornikov, revolucionarjev, saj je njihov vladar nepredvidljivi Uran. Želijo reformirati družbo, zavzemajo se za napredek, spremembe, modernizacijo, saj ne prenesejo starih sistemov, struktur, tradicionalizma in konservatizma.

Težko jim je slediti

Ker nimajo obstanka in se neradi vežejo, jim je težko slediti. Ustvarijo si neklasično, svobodno, morda celo odprto zvezo. Niso ustvarjeni za nežno čustveno bližino, ker potrebujejo prostor za dihanje, možnost, da izrazijo svojo individualnost. Pogosto so v zvezah na daljavo ali v razmerjih, v katerih sta s partnerjem zaradi različnih vzrokov, npr. dela v tujini, daljša obdobja ločena.

Vodnarje spremljajo nenehne spremembe, upiranje pravilom, zagreto zavzemanje za ideale. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Zaljubijo se hitro, lahko na prvi pogled, saj so izjemno impulzivni, simpatije lahko iščejo na internetu, a prav tako lahko zvezo nepričakovano prekinejo. Nagnjeni so k samovoljnim odločitvam, ki okolico šokirajo, nekonvencionalni so, nepredvidljivi in kaotični, uporniški in trmasti, neprilagojeni. Žene jih goreča želja spremeniti družbo. V otroštvu so tako lahko uporniki, pozneje pa stari hipiji.

Njihov miselni proces sicer sledi logičnim dejstvom, a ga pretresajo nepričakovani genialni prebliski. Kombinacija jim prinaša briljanten um, ki meji na genialnega. A izvirnosti in daljnovidnosti idej okolica največkrat ne razume. Vidijo namreč, kakšen bo svet čez 20 let, zato ga želijo že zdaj spremeniti v skladu s svojo vizijo.

Spremljajo jih nenehne spremembe, upiranje pravilom, zagreto zavzemanje za ideale. Kamor koli pridejo, vedno štrlijo iz povprečja. Včasih prehitro in nepremišljeno podirajo mostove za seboj, kar pozneje obžalujejo. Težave imajo z avtoriteto in se ji upirajo.