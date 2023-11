Praznujejo škorpijoni: vodi jih strast do življenja, ki ga ne zapravljajo za banalnosti

Škorpijon je tekmovalno in maščevalno znamenje, ki hitro piči, če mu stopiš na rep. A da bi ga razumeli, moramo pogledati v ozadje. Škorpijoni so izjemno intenzivni, globoko čustveni, vse jemljejo osebno in zares, ničesar ne znajo odmisliti in vreči čez ramo. Velik del njihovega značaja izhaja iz močnega čustvenega doživljanja, dejanja iz potrebe po tem, da bi se zaščitili in jih drugi ne bi prizadeli, premagali, nadvladali, uničili, nadzorovali.

Izjemno magnetno privlačni so, a tudi mojstri manipulacije – to je še en obrambni mehanizem, saj se ravnajo po načelu, da je bolje napasti kot biti premagan. Doživljajo veliko kriz in transformacij, ki utrdijo njihov karakter, da iz vsake bitke in pepela vstanejo kot feniks, močnejši in odločnejši. Pogosto se zapletajo v igre za (pre)moč in ne sprejemajo avtoritete. Namesto tega spletkarijo, da se povzpnejo na vrh. V odnosih vodijo igro, veliko dosežejo tudi s seksualno privlačnostjo in čustvenim izsiljevanjem. Ves čas sedijo na vulkanu notranje moči in se zavedajo, da jih lahko uniči, če ne bodo previdni.

Je tekmovalno in maščevalno znamenje, ki hitro piči, če mu stopiš na rep. FOTO: Katarinablazhievskaya, Getty Images

Vodi jih strast do življenja

Pri njih ni namreč nič mlačnega, ležernega, površnega – ves čas živijo na polno, naj bo v službi, odnosih, postelji ali starševstvu. Z njimi se ne da plehko razpravljati, saj želijo priti do dna vsaki stvari. Zato so odlični in razgledani sogovorci, ki se spoznajo na številna področja, saj obsedeno raziskujejo vse, kar jih zanima. Vodi jih strast do življenja, ki ga ne zapravljajo za banalnosti.

Lahko delajo dramo, ker vse globoko občutijo. Oklepajo se zamer, izpostavljajo nepravičnosti, težko spustijo in oprostijo. Raje pustijo, da jih zadeva razjeda, in se s tem uničujejo. Ker skrivajo čustva, se zdijo skrivnostni, kar je lahko tudi zapeljivo. Ves čas sumijo, da imajo drugi nekaj za bregom, da bi se pripravili na to in obvladovali situacijo, zato so odlični detektivi. Če se zapletemo v njihove mreže s slabimi nameni, je ne bomo dobro odnesli. Vedeti moramo, da ni pametno, da pridemo navzkriž s škorpijonom, saj bomo na koncu potegnili kratko.

Imajo oster um, ki se zna usmeriti na bistvo. Kombinirajo logiko in intuicijo, tako so odlični strategi. S svojim magnetnim vplivom prav hipnotizirajo druge, da dosežejo, kar hočejo. Imajo močna in nespremenljiva prepričanja in težko jih je o čem prepričati.

Do sebe so neusmiljeno samokritični. Ves čas dvomijo tudi o namenih drugih, saj se spominjajo preteklih razočaranj, kar spodbuja njihovo maščevalno žilico. Škorpijoni namreč vse ocenjujejo z vidika preteklih travm, posebno na čustveni ravni. Zato dolgo traja, da komu zaupajo, ga sprejmejo in spustijo bližje. A če jih enkrat izdate, tega ne bodo pozabili in nikoli zares oprostili. Srečni boste lahko že, če ne boste deležni njihovega besa in uničujočih posledic.