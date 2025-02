Pravilno se odločimo

Na prelomnicah, križiščih se odločimo za eno pot, kar lahko trajno vpliva na potek preostalega dela našega življenja. Zato je dobro premisliti, preden se odločimo. Če ne razčistimo s seboj in ne ustvarimo svoje vizije, kaj želimo postati in kakšen človek želimo biti, jo bodo za nas kaj hitro napravili drugi - prijatelji, starši, mediji, kdor koli drug.

In sploh ni nujno, da so naši interesi enaki kot njihovi. Če torej ne oblikujemo svoje namere, svojega scenarija, lahko hitro prevzamemo zgodbo drugega, ki prevlada in vodi, čeprav nas to ne bo pripeljalo prav daleč. Zato skrbno premislimo: kaj želimo postati v prihodnosti, kako želimo živeti, s kakšnimi ljudmi se želimo družiti, katere vrednote želimo živeti …

Odkrijmo, kaj nas vodi

Premislimo tudi o vodilih, vrednotah, prepričanjih, po katerih živimo, saj je to načrt, po katerem gradimo svoje potovanje – življenje. Če naša usoda ni zapečatena, zakaj se torej ne odločimo postati nekdo, ki bo pripomogel in pustil pečat v svetu, v katerem živi? Ne gre za kariero oz. poklic. Če se borimo samo za uspešnost, iščemo v vsem samo koristi zase, notranja motivacija pa nas sili, da rastemo, se razvijamo in počnemo reči, ki lahko napravijo razliko. Katera lastnost, ki jo premoremo, nam lahko pomaga pri tem?

Vsakdo ima enega ali več talentov in nadarjenosti. Katere so naše? Številke, črke, kreativno mišljenje, atletika, sočutje, umetniška žilica, tehnična žilica, delo z ljudmi, pomnjenje reči, odločanje, sestavljanje delcev, napovedovanje, kaj se bo zgodilo, sprejemanje drugih, pisanje, govorjenje, ples, poslušanje, petje, humor, deljenje reči z drugimi, glasba, moda …? Odkrijmo, kaj nas vodi in spodbuja v življenju. Če bi morali prek nevarno nažagane brvi čez prepad, kaj bi nas spravilo na drugo stran? Milijon evrov? Pes? Brat ali prijatelj? Ob kateri dejavnosti nas napolnjujejo energija, kreativnost in notranji mir? Odgovori nam bodo pomagali odločiti se v skladu z dušo.