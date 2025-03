Pozor: trije astrološki znaki, ki bodo imeli aprila zlomljeno srce

April 2025 bo za nekatere astrološke znake čustveno zelo intenziven. Deležni bodo srčne bolečine, čustvenih sprememb in nepričakovanega razhoda.

Ne glede na to, ali bo šlo za konec razmerja, za zaključek prijateljstva, neizpolnjena pričakovanja ali boleča spoznanja, vesolje jih bo usmerjalo skozi bolečino.

Če je med znaki, ki se jim obetajo pretresi, tudi vaš, se pripravite na čustveno dramo, vendar ne pozabite, da ta pogosto pripelje do močnejše in modrejše različice sebe.

Rak: Boleča izdaja

Raki so znani po svojih globokih čustvih in neomajni zvestobi, vendar bi lahko v aprilu 2025 doživeli bolečo izdajo s strani nekoga, ki mu popolnoma zaupajo.

Partner ali dober prijatelji se bo lahko odmaknil, prekršil obljubo ali izdal skrivnost, ki mu ji je zaupal rak. To bo rojene v tem znaku prisililo k ponovni oceni odnosov, v katere so vpeti.

FOTO: Cordoni/Gettyimages

Kako se spoprijeti z izdajo?

Raki, namesto da bi se oklepali preteklosti, se osredotočite na skrb zase in na postavljanje meja. Vesolje odstranjuje nezdrave odnose z namenom, da bi ustvarilo prostor za boljše.

Bolečina, ki bo posledica izdaje, vam bo pomagala naučiti se ljubiti samega sebe, preden bi ponovno podarili svoje srce.

Tehtnica: Boleča ljubezenska lekcija

Tehtnice hrepenijo po harmoniji in ljubezni, vendar bodo v aprilu morda doživele boleče ljubezensko spoznanje. Razmerje, ki se je zdelo popolno, lahko naleti na težave ali se celo konča.

Zakaj? Planeti nakazujejo neravnovesje v ljubezenskem življenju tehtnic. Morda bodo rojeni v tem znaku prišli do spoznanja, da so se preveč razdajali in da so premalo dobivali v zameno.

FOTO: Gettyimages

Kako se s tem spoprijeti?

Vzemite to kot poduk in na prvo mesto končno postavite sebe ter svojo vrednost. Če se nekdo umika, ga pustite, naj gre. Prava ljubezen ne zahteva prosjačenja.

Ta srčna bolečina bo v prihodnosti odprla vrata do resnične, uravnotežene ljubezni.

Škorpijon: Nepričakovano slovo

Škorpijoni so intenzivni in strastni ljubimci, vendar bi april 2025 lahko prinesel nepričakovano prekinitev razmerja, ali čustven prepad med rojenimi v tem znaku in nekom, ki ga imajo radi.

Zakaj? Globoka čustvena povezava bi se nenadoma končala zaradi nesporazumov, težav z zaupanjem ali zunanjih okoliščin. Za škorpijone bo to presenečenje in bodo s težavo sprejemali spremembe.

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

Kako se spoprijeti s posledicami?

Namesto da bi iskali maščevanje ali se oklepali preteklosti, izkoristite bolečino in jo spremenite v moč. Opuščanje bo prineslo notranji mir in nove priložnosti, srčna bolečina pa rojene v tem znaku spodbudila k odkrivanju sebe in čustvenemu razvoju, piše ZodiacHelps.