Pozor, to so najbolj nehvaležna astrološka znamenja

Vsak ima pozitivne in negativne lastnosti, katera na tem seznamu izstopajo, pa določa tudi astrološki znak posameznika. Nekateri tako slovijo po nehvaležnosti. Štiri takšne izpostavlja portal Astrotalk.

Dvojčka

Rojene v tem znaku vodi Merkur. Znani so po svoji dvojni naravi in nemirnem duhu. Lahko so šarmantni, a tudi površni in nedosledni.

Stvari in ljudi pogosto jemljejo za samoumevne in ne razmišljajo veliko o tem, da bi izrazili hvaležnost. Vse prevečkrat spregledajo trud drugih in se raje osredotočijo na nove dogodivščine ter svojo zabavo.

FOTO: Oscar Martin/Gettyimages

Devica

Zemeljsko znamenje pod vplivom Merkurja. Rojeni v njem so natančni in kritični.

Čeprav so delavni, se raje, kot na dobre strani tistih, ki jih obdajajo, osredotočajo na njihove napake, zaradi česar veljajo za ene izmed najbolj nehvaležnih predstavnikov zodiaka.

Visoka merila jih vodijo k temu, da spregledajo pozitivne plati in trud, ki stoji za dejanji drugih, kar jim otežuje izražanje hvaležnosti.

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

Škorpijon

Vladar škorpijonov je Pluton, rojeni v tem znamenju so intenzivni in čustveni, a le težko pokažejo hvaležnost. Razlog: strah, da bi jih drugi prepoznali kot ranljive.

Pogosto se osredotočajo na moč in nadzor ter na trud drugih gledajo kot na nekaj samo po sebi umevnega. S tem ohranjajo čustveno varnost.

FOTO: Kateryna Onyshchuk/Gettyimages

Vodnar

Zračno znamenje pod vplivom Urana. Vodnarji so inovativni in neodvisni. Pogosto delujejo odtujeno in ravnodušno, zaradi česar spregledajo prijazna dejanja drugih.

Njihova osredotočenost na širšo sliko pomeni, da jim večkrat uidejo manjša, a pomembna dejanja podpore.

Zaradi želje po neodvisnosti in intelektualnem pristopu k življenju so velikokrat brezbrižni do truda drugih.