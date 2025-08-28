Pozor, ta astrološka znamenja septembra čaka udarec iz preteklosti

Septembra bo glavno vlogo odigral Saturn, planet karme in življenjskih lekcij. Njegovo retrogradno gibanje vrača k starim izzivom in opominja, da ni mogoče ničesar preskočiti ter zahtevale razrešitev.

Mrka, ki se bosta zgodila ta mesec, bosta te vplive še dodatno okrepila. Njuna energija bo močna, pogosto usodna, in bo prinašala prelomnice, katerih vpliv bo globok in nepričakovan. Lunin mrk pogosto razkrije tisto, kar je bilo skrito, spodbuja zaključke in razrešitve, medtem ko Sončev mrk odpira prostor za nove začetke.

Ti novi začetki pa vedno nosijo sled preteklih odločitev in izkušenj. Ko pride do mrka, čas ne teče več linearno, temveč se vse prepleta: preteklost, sedanjost in prihodnost. Odpre se portal, skozi katerega vstopa tisto, kar mora biti razjasnjeno.

Septembra 2025 se napoveduje prav takšna kombinacija. Retrogradni Saturn in niz mrkov tvorijo močan kozmični okvir, v katerem v ospredje stopa preteklost. Medtem ko bodo mnogi občutili le rahel val nostalgije, bodo tri znamenja v samem središču tega procesa.

Oven

Za ovne, ki ste vajeni gledati naprej in se ne ozirate preveč na preteklost, bo to izredno zahteven mesec. Saturnovo gibanje usmerja pozornost na nerešene zgodbe in neizgovorjene besede. Zdelo se vam bo, da se je pred vami odprl zvezek s praznimi vrsticami, ki jih je zdaj treba zapolniti.

Čustvene rane, ki so bile dolgo potisnjene v ozadje, bodo prišle na površje. Lahko bo prihajalo do situacij, ki bodo spomnile na star družinski spor ali boste obžalovali eno od preteklih odločitev. Čeprav bo morda boleče, bo to priložnost, da se znebite bremena. Saturn zahteva disciplino in pogum, to sta pravzaprav vaša močna aduta.

Mrk v ribah bo odprl vrata podzavesti. Morda boste deležnih močnih sanj ali se boste spomnili ljudi in dogodkov iz preteklosti.

Čustva vas bodo presenetila, vendar bo šlo za osvobajanje tistega, kar je bilo dolgo potlačeno. S prehodom Sonca in Merkurja v tehtnico bo poudarek prešel na odnose: morda se bo vrnil nekdo iz preteklosti, nekdo, s katerim niste dorekli zadev. To bo čas za pogovor, spravo in zaključek.

Ob koncu meseca, z vstopom Marsa v škorpijona, boste ovni dobili nov val moči. Takrat boste imeli dovolj energije, da se boste soočili tudi z najtežjimi temami.

Lahko bo burno in čustveno, a prav v tem trenutku se bo zgodila preobrazba. Ko se boste osvobodili starega, boste ustvarili prostor za novo.

FOTO: Gettyimages

Dvojčka

Za dvojčke bo september obdobje, ko se bosta preteklost in sedanjost prepletali na vsakem koraku. Vaš vladar Merkur tokrat ne bo retrograden, kar pomeni, da bosta prisotni jasnost uma in sposobnost logičnega razmišljanja, kaj iz preteklosti je vredno ponovnega razmisleka in kaj je treba dokončno zapreti.

Retrogradni Saturn bo pozornost preusmeril na kariero in življenjsko pot. Dvojčki se boste morda spomnili zamujene priložnosti, nedokončanega projekta ali cilja, ki ga niste nikoli dosegli. Tokrat se ponuja druga priložnost.

Mrk v ribah prinaša prelomnico na poklicnem področju. Lahko bo prišlo do zaključka dolgotrajnega projekta ali pa do nepričakovane nove priložnosti. Morda se bo nekaj končalo, da bi se lahko začelo nekaj novega. Jasno je, da se preteklost vrača zato, da bi lahko zdaj ravnali drugače.

Retrogradni Uran v vašem znamenju prinaša nepričakovane spomine. Morda boste našli star dnevnik, prejeli klic osebe, ki je niste slišali že leta, ali pa se spomnili svojih mladostnih sanj. Uran vas bo spomnil, kdo v resnici ste in koliko ste se spremenili.

Mrk v devici bo vašo pozornost usmeril na dom in družino. Dvojčki se boste morda vrnili v kraje iz otroštva, po dolgem času obiskali družino ali reševali stare družinske nesporazume. To bo čustveno, a tudi osvobajajoče. Spoznali boste, da vas preteklost ne zadržuje, temveč vam kaže, koliko ste zrasli.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Vodnarji običajno zrete v prihodnost in sanjate o velikih vizijah. Vendar vas bo september prisilil, da se boste obrnili nazaj in preučili temelje, na katerih gradite svoje sanje. Retrogradni Saturn v ribah osvetljuje področje financ, varnosti in občutka lastne vrednosti. Ne bo šlo za denar, temveč za temelje vašega življenja.

Lahko se bodo ponovno pojavila finančna vprašanja: dolgovi, nedokončani poslovni načrti ali nedefinirana lastnina, na preizkušnji bo tudi vaša samozavest: vodnarji se boste morda znova srečali s starimi dvomi, občutkom manjvrednosti ali strahom pred izgubo varnosti. Vse to na površje prihaja za to, da boste jasno videli, kje zares stojite.

Mrk v ribah bo poudaril prav ta vprašanja. Morda bo prišlo do nenadne težave z denarjem ali premoženjem, ki vas bo opomnila, da ne smete več odlašati z razrešitvijo. Ko se boste znebili starega bremena, bo občutek varnosti trdnejši kot kdaj koli prej.

Retrogradni Uran v dvojčkih bo osvetlil še eno plat: lahko se bodo vrnile stare ljubezni ali strasti, projekti iz preteklosti, ki bodo znova prebudili vašo ustvarjalnost. Občutek, da se preteklost vrača na vseh področjih, bo ponudil priložnost za ponovno odkrivanje tistega, kar vas resnično izpolnjuje.

FOTO: Gettyimages

Vstop Sonca in Merkurja v tehtnico bo omogočil širšo perspektivo. Pogovori z bližnjimi, nova znanja ali potovanja lahko prinesejo pomembna spoznanja.

Svojo zgodbo boste videli v širšem kontekstu in spoznali, da preteklost ni tu, da bi vas zadrževala, ampak zato, da bi vas utrdila, piše stil kurir.