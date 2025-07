Pozor! Prihajajoči retrogradni Merkur bo najbolj naporen za štiri znamenja

Od 17. julija do 11. avgusta bo Merkur znova navidezno potoval vzvratno. Tokratna retrogradnost se po besedah astrologinje Alize Kelly razlikuje od prejšnjih, sploh od prvega letošnjega, ki je nastopilo marca in napoveduje pravo dramo.

»Merkur v levu prinaša veliko drame in nesporazumom,« je povedala za E! News. »Za razliko od retrogradnega Merkurja v bolj umirjenih znamenjih ta ne bo povzročal le zmede v urnikih in komunikaciji, temveč bo močno pretresel tudi ego.

Pogosto bo prisoten občutek, da vas ljudje ne razumejo ali imajo o vas napačne predstave, a to obdobje bo tudi priložnost, da znova najdete svoj glas.«

Katera znamenja bodo torej najbolj občutila ta vpliv?

Lev, vodnar, bik in škorpijon naj se pripravijo na bolj razburkano obdobje.

FOTO: Gettyimages

»Vsi ti bodo občutili veliko napetosti,« pojasnjuje Kellyjeva. »Tudi znamenji, ki jima vlada Merkur: dvojček in devica, bosta verjetno občutili izgubo običajnega ritma.«

Ampak brez skrbi, Alize ima nasvete za vsa astrološka znamenja, kako naj se prebijejo skozi to obdobje:

Oven

Morda se boste počutili nerazumljeni, zlasti pri izražanju čustev in strasti. Ne dovolite, da vam frustracija odvzame iskrico.

Bik

Preden karkoli popišete ali potrdite, dvakrat preverite podrobnosti.

Dvojčka

Prijateljstva in spogledovanja so lahko zapletena. Poslušajte več in manj govorite.

Rak

Stare čustvene rane se lahko znova odprejo, zlasti glede vrednosti in potrditve. Do sebe bodite nežnejši.

Lev

Prihajajo krize identitete, a brez panike. To bo priložnost, da se ponovno uskladite sami s seboj.

FOTO: Dragana991/Gettyimages

Devica

Vaš notranji kritik bo zelo glasen. Počivajte, razmislite in si vzemite čas zase.

Tehtnica

Drama v vašem družabnem krogu vas bo morda prisilila v izbiro strani, kar vas bo lahko spravilo v neprijeten položaj.

Škorpijon

Zmeda glede kariere bo le začasna. Izkoristite premor za dolgoročno načrtovanje.

Strelec

Možne bodo zamude pri potovanjih in filozofska nesoglasja, ohranite mirno kri.

Kozorog

Finančne zadeve zahtevajo dodatno pozornost, bodite pozorni na droben tisk.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Verjetne bodo težave v odnosih, bodite iskreni, čeprav bo to včasih neprijetno.

Riba

Nihanja energije lahko zmotijo vašo rutino, dajte prednost počitku in ne popolnosti.

Za vse, ki bodo v tem obdobju občutili zmedo ali raztresenost, Alize svetuje: »Pomislite, preden se odzovete.«

»Tudi če se zdi nujno, si vzemi trenutek za razmislek,« poudarja. »To bo čas za urejanje, premislek, popravljanje in pripravo. Ko bo Merkur spet spremenil smer, bo vse bolj jasno.«

FOTO: Dragonimages/Gettyimages

Do takrat pa se zavedajte, da je retrogradni Merkur idealen za vse, kar se začne s ponovno: ponovno obiskati, popraviti, povezati, uskladiti, še pravi Alize in dodaja:

»To bo odličen čas za razmislek o ustvarjalni viziji, dokončanje nedokončanih projektov ali celo obuditev starih stikov, vendar previdno izbirajte, kateri si zaslužijo drugo priložnost.«