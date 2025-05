Pozabljanje je ključni del reinkarnacije

Pokojna ameriška regresoterapevtka Dolores Cannon je dejala, da ne bi šlo za test, če bi poznali vse odgovore. Pozabljanje je ključni del reinkarnacijskega ciklusa. Samo tako se lahko v celoti spoznamo in polno živimo trenutno življenje.

Toda ali se načrt duše in zakon privlačnosti izključujeta? Načrt, ki ga naredimo pred rojstvom, je zastavljen, svobodna volja pa nam daje možnost, da sami ustvarimo resničnost, v kateri želimo živeti. Določene stvari nam je namenjeno doživeti, zato imamo včasih občutek, da so dogodki zunaj našega nadzora. Če nam je denimo namenjena določena bolezen, si jo bomo manifestirali.

Če nam je namenjen nasilen odnos, bomo pritegnili nasilnega partnerja. Lahko sicer na to gledamo kot na zakon privlačnosti, a za njim se skriva načrt, ki smo si ga zastavili kot duša. Tu se pogosto zmedemo. Veliko ljudi zna manifestirati pozitivne dogodke z zviševanjem vibracije, toda če se jim zgodi nekaj negativnega, jih vrže iz ravnovesja, saj so prepričani, da so počeli vse prav, zato se jim menda ne morejo zgoditi slabe stvari. Prav taki primeri so znak, da je za tem predrojstni načrt. Naučiti se je treba določene lekcije, saj nam bo izkušnja prinesla rast, zdravljenje, vzpostavila ravnovesje. Po drugi strani lahko odtavamo stran od rojstnega načrta in je to vzrok za sesuvanje življenja.

Vsi se rodimo z rojstnim načrtom v številna zaporedna življenja. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Včasih je treba ozdraviti rane, ki smo jih prinesli s seboj iz preteklosti, sicer pa radovednost ni pravi vzgib za regresijo. Med zavestjo sedanjega in preteklim življenjem je zid z dobrim razlogom. Če bi popustil, bi vznemirjajoče pretekle vsebine vdrle v zavest. Vprašanje je, ali bi bil človek dovolj čustveno močan, da bi jih predelal. Poznavanje preteklih življenj lahko na nas močno vpliva mentalno in čustveno, zato se raziskovanja lotevajmo previdno.

V telo pridemo, da bi odigrali vlogo, ki smo si jo izbrali s pomočjo vodnikov in sveta starešin. Pri igranju vlog se menjavamo, tako v življenjih sprejemamo nasprotne vloge – morilec-žrtev. Morda boste to težko sprejeli, čeprav je smiselno. Ni dobre in slabe vloge, so samo vloge, brez predznaka. Ločevanje na negativno in pozitivno je iluzija, gre samo za informacije, dogodke, gradbeni material, s katerim gradimo izkušnje. Če gledate na ljudi skozi vloge, ki jih igrajo, ne morete nikogar več sovražiti, hkrati se vam ni treba ničesar več bati.

Če želite kot duša denimo spoznati ljubezen, ni boljšega načina za to, kot da se ločite od nje. Ker živimo v svetu dvojnosti, moramo doživljati tudi 'negativne' izkušnje. Kar dojemamo kot negativno, v resnici poganja ta svet. Če ne bi imeli zlikovcev in bi vsi živeli v brezmejni svetlobi in ljubezni, ne bi bilo sveta, kot ga poznamo. Zavedati se moramo, da je vsak od 'slabih' v resnici čudovita duša, ki živi človeško izkušnjo negativnosti, ker si jo je zadala za poravnavanje karme in razvoj duše in uma. Če odpustite negativnosti, da je to, kar je, in občutite hvaležnost, da je tu, boste notranje zrasli.