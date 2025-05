Povežite se z Zemljo in zacelite odnose

Ko se vam zdi, da je v vašem življenju več odnosov, situacij in stvari, ki jih morate zaceliti in ozdraviti, ni treba, da se jih lotite druge za drugo, ampak celostno. Povežite se z energijo matere Zemlje, ki vas lahko podpre pri tem.

Ni treba, da sedite v lotosovem položaju v popolni tišini, da lahko izvajate duhovne tehnike. Kratko meditacijo lahko izvedete tudi na avtobusu, v pisarni, trgovini, celo pod prho v kopalnici. Šteje namreč namera in ritual, ki jo podpira.

Povežite se s svojim srcem. Vdihnite svetlobo vase z vsakim vdihom. Predstavljajte si žarke svetlobe, ki vstopajo v vaše telo skozi kronsko čakro na glavi in hkrati skozi korensko med nogami. Spet se osredotočite na svoje srce in bivanje v sedanjem trenutku. Ni nujno, da pri tem zaprete oči.

Zdaj si predstavljajte Zemljo kot planet, kot bi jo gledali iz vesolja. Svetlo modro kroglo, ki vre v svetlobi življenja in energije. Občutite ljubezen, ki vas skozi mnogo rodov prednikov povezuje z njo. Začutite to neminljivo vez in se zavedajte, da vas lahko njena moč vedno napolni z energijo zdravljenja, obnavljanja in celjenja. Začutite, kako se pretaka skozi vas in vas polni z močjo, ljubeznijo in svetlobo.