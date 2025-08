Povežite se s sabo in prisluhnite, kaj vam sporočata telo in duša

Ko se naučimo biti sami svoja opora ter se ne zanašati na druge, da nas bodo reševali, si moramo znati vzeti tudi dovolj časa zase. Ste opazili, da lahko skuhate odlično večerjo za prijatelje, sami pa živite od nezdravih prigrizkov?

Ljubezen do sebe ne pomeni samo prepoznati, ampak tudi upoštevati znake telesa in duše, kako najbolje delujeta, in ju negovati. Vprašajte se: sem res lačna ali imam samo velike oči? Sem utrujena ali sitna? Katera dnevna rutina me sprosti, katera pa izčrpava? Kaj mi krade energijo? Kdo me vedno znova vznemiri in vrže s tira? Sčasoma vam bo prešlo v kri preverjanje svojih notranjih impulzov in prisluhnili boste, kaj vam sporočata telo in duša.

Pri tem ne pozabite, da je pomemben samo sedanji trenutek, kot poudarjajo tudi budisti. Življenje se odvija tukaj in zdaj, zato ostanite v tem trenutku. Skrbi iz preteklosti in za prihodnost so nepomembne. Tudi naše razpoloženje se spreminja kot vreme. Četudi ste jezni, prizadeti ali žalostni, je to samo občutek, ki bo minil. Vsa občutja se menjajo in izzvenevajo, zato jim ne dajajte trajne vrednosti. Ostanite tukaj in zdaj. Takoj zdaj. Drugo se bo uredilo samo.