Postavljanje meja s kristali v odnosih pomaga

Če imate težave z varovanjem svojega osebnega prostora pred vplivi drugih, ki ne upoštevajo vaših pravil, želja in meja, si lahko pomagate s kristali v obliki nakita. Izberite okrogel kristal ali ga vpnite v krožno speljano žico ali ogrodje, lahko pa preprosto kupite zapestnico.

Vsak zeleni kristal pomaga pri zdravljenju prekoračenih meja v odnosih. Zeleni žad krepi moč in zaščito, enako kot bi se vizualizirali v kvadratu, če se želite energijsko zaščititi s pomočjo geometrijskih likov.

Malahit in roževec zacelita energijske poškodbe v avričnem polju. Smaragd in zeleni turmalin pa očistita negativno energijo na vsaki prekoračeni energijski meji ter spodbudita sproščanje energijskih sledi drugih v našem polju, vključno z energijo entitet in energijskih vampirjev.