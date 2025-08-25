DUHOVNI NASVET

Postavljanje meja s kristali v odnosih pomaga

Malahit in roževec celita energijske poškodbe v avričnem polju. Smaragd in zeleni turmalin očistita negativno energijo.
Fotografija: Malahit in roževec zacelita energijske poškodbe v avričnem polju. FOTO: Pamwalker/Getty Images
Malahit in roževec zacelita energijske poškodbe v avričnem polju. FOTO: Pamwalker/Getty Images

M. B. Z.
25.08.2025 ob 19:39
M. B. Z.
25.08.2025 ob 19:39

Če imate težave z varovanjem svojega osebnega prostora pred vplivi drugih, ki ne upoštevajo vaših pravil, želja in meja, si lahko pomagate s kristali v obliki nakita. Izberite okrogel kristal ali ga vpnite v krožno speljano žico ali ogrodje, lahko pa preprosto kupite zapestnico.

Vsak zeleni kristal pomaga pri zdravljenju prekoračenih meja v odnosih. Zeleni žad krepi moč in zaščito, enako kot bi se vizualizirali v kvadratu, če se želite energijsko zaščititi s pomočjo geometrijskih likov.

Malahit in roževec zacelita energijske poškodbe v avričnem polju. Smaragd in zeleni turmalin pa očistita negativno energijo na vsaki prekoračeni energijski meji ter spodbudita sproščanje energijskih sledi drugih v našem polju, vključno z energijo entitet in energijskih vampirjev.

