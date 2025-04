Poskrbite za energijo, redno vzdržujte stanje axis mundi

Ko so ljudje v težavah, bolni, v slabih odnosih, so na zelo nizkih vibracijah. Če je zdravnik izčrpan, je v težkih energijah, na isti frekvenci kot pacient, tako prevzema njegove težke energije, bioterapevt Marjan Ogorevc pojasnjuje zdravnici, ki se ji zaradi izčrpanosti ne ustavi menstrualna krvavitev, kar pomeni, da ji močno odteka energija. Za zaščito se je energijsko zapirala, tako je zmanjšala povezavo z izvorom energije in se vrtela v začaranem krogu.

»Pomanjkanje energije na enem organu ali organskem sklopu se odraža tudi na ostalih, kajti ti energijsko podpirajo organ, ki mu energije primanjkuje, vendar to ne gre v nedogled.« Pri njej je bil deficit energije v vranici, ki jo po tradicionalni kitajski medicini poškodujejo skrbi in ki energijsko vzdržuje kri v obtoku.

Axis mundi

»Krvavimo vedno na šibkih mestih, ki energijsko niso dovolj podprta. Na podzavestni ravni sta vzrok vzorca 'dolžna sem pomagati' in 'moram se žrtvovati za druge'. Ljudje s takimi vzorci se pogosto odločijo za poklic zdravnika in imajo priložnost, da se izčrpavajo do iznemoglosti. Pogosto krivijo poklic, v resnici pa je odnos do tega kriv za odtekanje energije.«

Priporočal ji je, naj si naredi axis mundi, da bo dobila dovolj energije za spremembo. »Odločite se počistiti omenjene podzavestne vzorce. Ko začutite osvoboditev, vzdržujte energijski pretok, ki vam ga zagotavlja povezava z absolutnim in prizemljenostjo. Ostanite vsaj 20 minut v tem stanju, da se obnovijo energije v telesu, posebno vranici. Nato se odločite, da 'potegnete nazaj' energijo od vseh, ki ste jim jo razdajali. Prekinite povezavo s pacienti in z vsemi, ki ste jih nezavedno polnili s svojo skrbjo zanje. Nato vstopite v kvantni svet in si predstavljajte hologram stanja, kot da se je krvavitev že prekinila. Začutite, kot da se je že zgodilo. Redno vzdržujte stanje axis mundi, da ne boste več razsipali svoje energije.«