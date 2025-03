Popolni lunin mrk prinaša močne spremembe

Ponovno vstopamo v obdobje mrkov in kot vedno je treba iti skozi to obdobje mirno in pripravljeno na spremembe. Mrke v astrologiji gledamo kot pomembne nosilce sprememb. Narava spremembe, ki nam jo na osebni ravni prinaša določen mrk, je odvisna od tega, katerega dela naše karte se dotakne. Spremembe so lahko pozitivne in odpirajoče, lahko nam tudi spodmaknejo tla pod nogami, toda vedno nas postavijo na novo pot. Je pa seveda vpliv mrka lahko tudi nevtralen, če se ne dotakne nobene pomembne točke karte. V letošnjem letu se bo večina mrkov vršila na osi device in rib, tako bomo pod večjim prit...