Ponižanje in izdaja lahko pripeljeta do nizke samopodobe

Če nas drugi nenehno ponižujejo, razvijemo šibko samopodobo in tesnobo, razvije se rana, zaradi katere se odločamo drugače, kot bi se sicer. Reagiramo namreč iz svoje ranjenosti, ki jo moramo zaceliti. Lahko je nastala zaradi nadlegovalca v šoli ali posmehovanja, ko smo izrazili svoje mnenje; vse to zamaje našo samozavest.

Ljudje, ki jih nenehno ponižujejo, so neambiciozni ali pa razvijejo obrambni mehanizem in postanejo tirani. Ponižujejo druge, da bi zaščitili svoja čustva. Pomagajo si lahko tako, da postanejo bolj neodvisni, si postavijo prioritete, se večkrat izrazijo, odkrijejo, od kod izvirajo njihovi strahovi, so prijazni do drugih in jih ne odrivajo od sebe.

Občutek izdaje se pojavi, če starši dolgo niso držali svoje besede in obljub, zato otroci ne zaupajo drugim in se jih bojijo. Ker se ne morejo zanesti nanje, dvomijo o vseh, sumničavi so. V odraslosti se morajo naučiti zaupati drugim, razdeliti obveznosti v službi, biti potrpežljivi in strpni do drugih.