Pomoč luninega kamna in lapisa pri zdravljenju

Prvi pomirja čustvene travme in pretrese. Drugi je primeren za spuščanje pretekle jeze.
Fotografija: Lapis preprečuje psihične napade in raztopi negativne misli. FOTO: Oksana Lyskova/Getty Images
Lapis preprečuje psihične napade in raztopi negativne misli. FOTO: Oksana Lyskova/Getty Images

M. B. Z.
18.08.2025 ob 15:45
M. B. Z.
18.08.2025 ob 15:45

Lunin kamen spodbuja notranjo rast in usklajuje naravne ritme in menstruacijski ciklus, krepi jasnovidne sposobnosti. Pomirja čustvene travme in pretrese ter spodbuja odprtost za spremembe, odpira pot podzavesti.

Je bel, spodbuja čustveno zdravljenje, žensko energijo, starodavne moči. Izredno pomemben je pri zdravju rodil, ureja težave z menstruacijo, nosečnostjo, pri porodu, z dojenjem in menopavzo. Uravnava hormonski sistem in spodbuja samoobnavljanje telesa in vzpostavljanje naravnih procesov v njem. Pomlajuje kožo, lase, oči, zavira staranje.

Lapis je povezan z grleno čakro in tretjim očesom, zato spodbuja intuitivno modrost. Posebej je primeren za spuščanje pretekle jeze in nas poveže z notranjo močjo in modrostjo. Preprečuje psihične napade, raztopi negativne misli, usmerja življenje v pravo smer. Spodbuja sanjanje. Je temno moder, pomaga pri zaščiti, spokojnosti, da nam moč, sprostitev. Omejuje migreno, glavobol, nespečnost, omotico, zdravi dihalni in živčni sistem, grlo, ščitnico. Čisti organe in kostni mozeg ter krepi imunski sistem.

duhovna modrost zdravje energija hormoni čustva kamni

