Pomoč keltskih bogov: Za ljubezen in srečen zakon pokličite boginjo Branwen

Ni treba, da se v meditaciji povezujete in prosite za pomoč samo nadangele in npr. egipčanske bogove. Keltskega boga Arawno, boga podzemlja, lahko častite na najdaljšo noč v letu - na zimski solsticij. Pomaga tudi lovcem in lastnikom psov. Aeronwen, boginjo vojne in usode, prikličete s črno barvo in številko tri na svojem domačem oltarčku. Pomaga vam lahko, ko se borite za nekaj ali nekoga. Arianrhod, lunino boginjo, ki skrbi za ženske, častimo ob polni luni, in sicer tako, da namestimo slike lune doma in okoli svojega svetega prostora. Za ljubezen in srečen zakon pokličite boginjo Branwen. Obožuje vrtnične liste, slike srečnih parov, ogledala. Če se želite povezati z energijo Cerridwen, čarovnice, zeliščarke, boginje transformacije, potrebujete kotel. Posvetite ga njej in ga uporabljajte samo za povezovanje z njo. Častite jo tudi, če se ukvarjate z zeliščarstvom. Modron častimo ob jesenskem enakonočju. Obožuje jabolka in skrbi za vse, povezano z materinstvom. Rhiannon, boginja prave ljubezni, materinstva, jasnovidk, moči, obilja, srečnega zakona, obožuje slike konj in ptičev, belo, zeleno in vijolično barvo, ki jih uporabite, ko jo kličete.