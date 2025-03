Pomislite na dobrovoljnost in postali boste boljše volje

Kognitivni nevroznanstveniki pravijo, da za hitro spremembo razpoloženja lahko sledimo asociacijam, povezanim z želenim stanjem.

Če na primer izrečemo besedo dobrovoljen, se samodejno povežemo z njenim pomenom, sami od sebe nenehno premišljujemo o njej, tistem, kar predstavlja, hkrati pa se spominjamo svojih doživetij, povezanih z njo. Posledično smo tudi sami skorajda v trenutku bolj dobrovoljni.

S to tehniko si tako lahko pomagate, ko bi se radi hitro spravili v boljše razpoloženje, a tudi ob težjih preizkušnjah, na primer pred razgovorom za službo, ko si ponavljate, da ste samozavestni in odločni. Porodili se bodo spomini, povezani s tem, spremenili se bosta celo vaša telesna govorica in obrazna mimika.