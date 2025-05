Pomislite, komu sledite: opazujte, kaj čutite, ničesar ne verjemite slepo

V obdobjih velikih družbenih prehodov se kolektivno generira več strahu za preživetje, tesnobnosti zaradi nejasne prihodnosti in jeze na drugače misleče, kar še podpihujejo različni akterji, ki delujejo kot posredniki teme, opozarjajo guruji. Hitro nas lahko zapeljejo, saj so zelo karizmatični in obljubljajo rešitev, tolažbo in nagovarjajo naša razburkana čustva. Ko smo v čustveni stiski, namreč hitro pozabimo na zdravo pamet in smo pripravljeni nekritično sprejeti kakršne koli informacije ter kar vsakogar videti kot rešitelja.

Ali bi spili strup, če bi vam mediji ponavljali, da je to edino zdravilo proti bolezni, ki se je bojite? Kaj pa če bi vas prepričevali politiki? Bi verjeli vodji stranke, za katero verjamete, da je poštena? Bi začeli verjeti, če bi se vsi pogovarjali, kako koristen je? Bi preverili besede znanstvenikov ali bi jim slepo zaupali? Kaj pa če bi ga promoviral duhovni učitelj, ki mu sledite? Če bi vas prepričal, da je to nujno za vaš duhovni razvoj, saj boste s tem pokazali, da tako trdno verjamete, da ste varni, da se vam ne bo nič zgodilo? Ne pozabite, da vas je na tej točki že pošteno strah zaradi vojne, energijske krize, epidemije, razklanega sveta, jedrske grožnje, mesija pa vam pere možgane s tem, da boste odrešeni in blaženi, če spijete njegovo 'čašo nesmrtnosti'. Bi zmagal razum ali čustva in čredni nagon?

Šamani pravijo, da so voditelji veliki agitatorji – ljudje so jezni nanje in nanje projicirajo jezo. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Šamani pravijo, da so voditelji veliki agitatorji – ljudje so jezni nanje in nanje projicirajo jezo, ki je sami še niso predelali, s tem pa služijo njihovemu razvoju, saj so okoliščine in bitja, ki nam povzročajo bolečino in odpor, darilo duha, ki podpira rast. Poudarjajo, da zdaj prihaja na plan vse več negativnosti, da lahko jasno vidimo posledice izbir, ki so vodile do te kolektivne izkušnje. Ženemo se namreč za prevlado, interese posameznih narodov ali korporacij bolj kot za koristi človeštva. Vodi nas tekmovalnost – vse mora biti hitrejše, večje, boljše, čeprav s tehnologijo tema umetno ločuje ljudi in jim uničuje življenje. Šamani opozarjajo, da če želimo preživeti kot vrsta, ne smemo pustiti, da nas vodi ego.

Zato se moramo odmakniti dva koraka nazaj in se vprašati, kaj v resnici počnemo in ali je to prav in dobro za nas. Če duhovni vodja od vas zahteva veliko denarja, da bi dokazali, da se ne bojite izgube, vam bo zdrava pamet povedala, da to ni v redu. Da to ni svetloba, ampak tema. Če vas želi vodja stranke ali duhovne skupine prepričati, da so samo oni angelsko čiste in poštene ovčice v tropu volkov, uporabite možgane in pomislite, ali je to logično. Vedno se vprašajte, kaj je v določeni situaciji prav. Če je nekaj sprto z razumom, etiko in moralo, to ni prav, ne glede na to, kdo vas želi prepričati nasprotno. Opazujte, kaj čutite – ali vam v določeni situaciji brnijo vsi alarmi in imate neprijeten občutek ali se vam zdi v redu. Ne sprejmite ene same razlage in ne trobite v isti rog z drugimi. Opazujte, raziskujte, razmišljajte. Ničesar ne verjemite slepo!