Pomagajte si s feng šujem, še posebno v spalnici

Astrologi, vedeževalci in drugi, ki se ukvarjajo z alternativnimi vedami, znajo povedati, da se najpogostejša vprašanja ljudi, ki pridejo k njim po pomoč, vrtijo okoli ljubezni. Tako tudi v feng šuju obstaja nekaj močnih zdravil za to področje. S precej enostavnimi in hitrimi spremembami razmišljanja in postavitve v prostoru, posebno spalnici, boste okrepili ali pritegnili energijo ljubezni v svoje življenje. Seveda pa vsi vemo, da formula ni enoznačna. Najprej morate imeti radi sebe, vedeti, kaj si želite, in izžarevati ljubezen, saj boste le tako lahko našli enakovrednega partnerja, ki bo vreden vaše pozornosti in ljubezni.

Strokovnjaki za feng šuj poudarjajo, da morate najprej ljubiti sebe. To zdravilo sicer ni sprememba vašega prostora, je zelo pomemben temelj, če želite preobrniti energijski tok. Vsi, ki iščete ljubezen, se morate najprej poglobiti v odnos, ki ga imate s seboj. Se spoštujete, skrbite za svoje telo in dušo? Se imate radi? Zapomnite si: kakršno energijo oddajate, takšne osebe tudi privlačite, in če ne boste verjeli, da si zaslužite iskreno ljubezen in spoštovanje, boste to težko dobili.

Nato se vprašajte, ali ste zadovoljni s spalnico. Spalnica je namreč pomemben prostor za energijo ljubezni in v njej se morate dobro počutiti. Vzemite si nekaj minut, stojte v njej in opazujte. Vam je res vse všeč? Vse slike, okraski, barva sten, posteljnine …? Vas kaj zmoti, ko se zjutraj zbudite? Se počutite v njej udobno in hitro zaspite? Če so vsi trije odgovori ne, je čas, da se lotite prenove.

Najprej morate imeti radi sebe. Foto: Littlebee/Getty Images

Pomembno je, da vizualizirate sanjskega partnerja. Zaprite oči in si poskušajte živo predstavljati, kakšnega partnerja si želite. Vizualizirajte njegovo fizično podobo, vonj njenega ali njegovega parfuma, kako občutite njegove dotike. Povabite to osebo v svoj dom, ki ga lahko odišavite z vonjavo, ki vas spominja na lik iz sanjarjenja, ali ga okrasite s podobami srečne ljubezni.

Feng šuj ponuja tudi ogromno zdravil za ljubezen in obstoječe partnerstvo. Nekateri ljubezen še iščejo, a tisti, ki ste jo našli, jo morate negovati. Poskrbite, da je prostor, v katerem bivata s partnerjem, pripravljen za dve osebi in da se partner ob vas in z vami počuti dobrodošlo in domače. Eden od okrasov v spalnici naj bo na primer izdelek iz roževca.

Ne gre pa pozabiti tudi na to, da je rožnata barva ljubezni. Ljubezensko energijo namreč močno privlači. Ni treba, da z njo prebarvate stene, bodo pa dodatki v tej barvi napolnili prostor z ljubeznijo. Lahko je to šopek rožnatih vrtnic, blazina ali naslonjač v tej barvi. Še posebno primerno za to barvo je jugozahodni del prostora. Uporabite nežno rožnato, ki jo lahko kombinirate s sivo, črno in zeleno.