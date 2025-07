Pokukajte v ozadje odnosov z drugimi

Ne glede na to, ali ste obstali na mrtvi točki v določenem odnosu, ali se reči ne premaknejo po vaših željah in pričakovanjih, ali je odnos samo težaven, celo strupen, in se sprašujete, kaj sploh počnete v njem - ali če vse teče gladko in vas samo zanima, kaj je lekcija, ki se je ob tem učite, si lahko pomagate s to meditacijsko vajo. Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Zaprite oči, umirite dihanje in občutite, da ste osrediščeni sredi svoje sfere oziroma avričnega polja. Občutite in zavedajte se svojega telesa in polja energije, ki vas obdaja.

Nato zmehčajte robove svojega polja in se zavedajte, da ste del večjega polja, da vse teče in je povezano. Pozornost usmerite na odnos, v katerem ste oziroma ga želite razrešiti. Začutite in si predstavljajte, kako z osebo zanimanja povežete svoji polji, da vajini energijski polji postaneta eno. Na tej točki popolne povezanosti se deli vas zlijejo z deli duše druge osebe. To osebo zdaj intimno poznate in začutite do zadnjega vlakna, zadnjega atoma zavesti, tako kot ona vas. Povezali ste se s poljem vajinega odnosa. Lahko v njem izluščite namen vajine zveze? Vprašajte se in si zapomnite vsako podrobnost, ki jo veste ali čutite kot ta oseba, saj ste na neki način v njeni koži in dojemate svet skoznjo.

Poiščite lekcijo, ki se skriva za odnosom. FOTO: Dragana991/Getty Images

Če želite, lahko meditacijo nadaljujete in še razširite svoje polje. Osredotočite se na skupino, v kateri delujete, lahko so to prijatelji, družina ali službeni kolektiv. Združite polja vsakega posameznika, da niso več ločena, ampak se zlivajo druga v drugo, in tudi sami pridružite svoje polje skupine. Vprašajte se in začutite enako kot prej za odnos z drugo osebo. Kaj je namen skupine? Kaj želi doseči skupaj? Kaj je moja naloga v njej? Kakšne energije se prepletajo v skupini? Čutim koga negativno ali sovražno nastrojenega?

Če želite, lahko greste še naprej. Svoje polje združite s kolektivnim poljem okolice, v kateri živite – stanovanjske soseske, države … Predstavljajte si, kako se povezujejo polja vseh, ki so v tej skupini. Začutiti skupno energijo. Kakšna je? Vam je prijetna? Se ujema z vami ali vam je neprijetno? Bi bilo bolje, da živite drugje? Kaj je kolektivni namen te skupine? Kaj je namen tega, da vi živite v tej skupnosti? Kaj še morate vedeti?

Meditacijo končate tako, da si predstavljate, da se počasi odluščite iz skupnega polja in se vrnete v svoje. Vsi drugi se počasi oddaljujejo od vas in ponovno občutite energijske meje svoje individualnosti. Ponovno začutite sebe in občutek osrediščenosti v svojem telesu in v prostoru, v katerem ste. Potem odprite oči.