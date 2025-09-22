Poiščite svoj kotiček miru, to bo kraj, kjer si napolnite baterije

Ko se povežete s svojim notranjim prostorom, vas bos preplavil občutek sproščenosti in ugodja. Naj bo to vaše notranje svetišče, kraj, kjer si lahko napolnite baterije in se povežete z vesoljem.

Najprej izberite čas, ko boste lahko sami in nemoteni pol ure. Nekaj minut počasi in ritmično dihajte ter pustite telesu, da se popolnoma sprosti. Nato ustvarite v mislih sliko čudovitega kraja – lahko je to gozdna jasa, peščena plaža, travnik s sončnim zahodom ... Pustite si biti svobodni in sproščeni ter razmislite, kaj vam pomeni takšno svetišče, ta kraj. Ko se pojavi slika, se spustite v lepoto, tišino, samoto in občutek kraja.

Ko prikličete sliko kraja in občutek, nadaljujte s podrobnostmi. Predstavljajte si, kaj vse naj bi imel ta kraj – ležalnik, žuborenje potočka, cvetje … Sliko v mislih čim bolj dodelajte – z barvami, malenkostmi, občutki. Sprehodite se po svoji oazi in jo posvojite kot svoj kraj notranje samote.

Ko se počutite v svojem kraju popolnoma domače, izvedite simbolno dejanje – napišite svoje ime v pesek ali položite svoj najljubši predmet vanj. To vam bo omogočilo, da se vrnete, kadar želite. Namen je, da laže prikličete to izkušnjo, kadar jo boste ponovno potrebovali. Počasi dihajte nekaj minut, preden se vrnete v normalno stanje zavesti.