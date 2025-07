Podzavestni vzorci pomanjkanja: ko bogastvo blokirajo bolečina, sram in dediščina

Če ne morete obdržati denarja, čeprav dobro zaslužite, morate pogledati, kaj vas blokira. Če so se vaši starši v vašem otroštvu komaj prebijali ali je bila mama celo samohranilka, ki se je preživljala z več službami in garanjem ter se zatekala v droge in alkohol, boste denar podzavestno povezovali z bolečino, trpljenjem in zapuščenostjo. Energijsko boste oddajali mešana sporočila o denarju, materialni svet pa se bo v skladu s tem odzival na vaša prepričanja. Težave z denarjem so vedno povezane z močnimi travmami. Na našo finančno sliko lahko tudi vpliva, če je bil kdo od bližnjih bolan, odvis...