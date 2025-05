Podprite svoje energijsko polje: zavrzite vse, kar ne vibrira več z vami

Ameriška energijska terapevtka Cyndi Dale pravi, da nam lahko tudi rastline s svojo ljubečo podporo pomagajo postavljati meje. Izogibajte se tistim s koničastimi listi, naj bodo ti gladki in okrogli.

»Sveže, živo cvetje bo odprlo vaše energijsko polje in spodbudilo pozitivnost, njihov vonj - posebno vrtnic in oranžnih cvetov - pa bo očistilo avro in vas odprlo novim priložnostim,« pravi in dodaja, naj si, če je le mogoče, omislimo fontano na delovnem mestu, saj nas tekoča voda prav tako čisti na energijski ravni.

»Če dodamo še element lesa, se bomo lažje branili manipulacije drugih.« Prav tako priporoča poslušanje naravnih zvokov, posebno oceana. »V težavnih službenih situacijah pomaga tudi, če si mrmramo om. Če si želite pomembno službeno spremembo, npr. napredovanje, morate očistiti svoje fizično polje vsega in vseh, ki vam stojijo na poti. Najprej se znebite stare šare v službi in doma. Zavrzite vse, kar ne vibrira več z vami. Nato postavite rdeče ali oranžne predmete v jugovzhodni del delovnega prostora.«