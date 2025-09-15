LEDVICA

Podprite jin in jang ledvic

Prva pomoč je krepčilni spanec, ki pomlajuje. Uživajmo orehe, piščanca, por, ječmen, jajca, sir.
Fotografija: Pri podpori ledvic je ključno, da sta ogenj in voda v njih močna in uravnovešena. FOTO: Fizkes/Getty Images
Pri podpori ledvic je ključno, da sta ogenj in voda v njih močna in uravnovešena. FOTO: Fizkes/Getty Images

M. B. Z.
15.09.2025 ob 17:30
M. B. Z.
15.09.2025 ob 17:30

Zahodna medicina se ne ukvarja preveč z odkrivanjem zgodnjih znakov neravnovesja v telesu. Zaznava že narejeno škodo, vzhodna pa se po drugi strani posveča prav temu, saj želi odkriti in odpraviti neravnovesje, preden načne celice. Opazuje jezik, pulz, mišični odziv, po čemer sklepa na vrsto neravnovesja. Pravi, da je v hladnem delu leta pomembno podpreti ledvice, saj se v njih skriva naša življenjska moč. Pri podpori ledvic je tako ključno, da sta ogenj in voda v njih močna in uravnovešena, zato preprečite vnetja spodnjega dela telesa. V ledvicah delujeta elementa ognja in vode, življenjska sila jang in jin življenjska esenca. Če smo zdravi, žleze ustvarjajo ravno pravo kombinacijo hormonov, ki uravnovešajo jin in jang ter metabolne procese. Če prevlada eden od elementov, nastane neravnovesje. V tradicionalni kitajski medicini je proces staranja pojasnjen preprosto: ko se staramo, jang ogenj postopoma zaduši življenjsko esenco jin, kar postopoma vodi v smrt.

Vsi podedujemo določene karakteristike jina in janga od staršev, toda kljub temu smo sami tisti, ki ju uravnavamo s svojim življenjskem slogom, ki se odraža na ledvicah. Pri 50 letih se začnejo upočasnjevati telesni procesi, tudi ledvice. Kitajci kot prvo pomoč svetujejo krepčilni spanec, ki pomlajuje. Telo se ponoči spočije, stečeta energija in proces samozdravljenja, obnavljamo se. Prav tako uživajmo hrano, ki podpira jang ledvic, to so orehi, piščanec, česen, čebula, por, fižol, losos, jagnje, in tisto, ki podpira njihov jin – ječmen, mungo fižol, lubenico, morsko travo, robide, sezam, jajca, sir, sardine.

