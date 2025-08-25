Po prerokbi Babe Vange trije astrološki znaki nikoli ne bodo imeli sreče

Znano je, da za Babo Vango pravijo, da je ena največjih prerokinj prejšnjega stoletja. Njene napovedi se omenjajo še danes. Slepa prerokinja iz Bolgarije je namreč verjela, da horoskop ni naklonjen vsem in da prav ti znaki v življenju potrebujejo veliko truda, da dosežejo to, kar si želijo.

Tehtnica

Tehtnice so pametni ljudje, diplomatsko naravnani in pogosto miroljubni. Najbolj cenijo harmonijo in ravnotežje, radi priskočijo na pomoč, težko komu rečejo »ne«, hkrati pa pričakujejo, da se bodo tudi drugi tako obnašali do njih. Vanga je kljub temu menila, da nimajo vedno veliko sreče v življenju, a da to lahko premagajo, če bodo bolj odločni, bolj premislili o svojih dejanjih in sprejeli, da morajo prevzeti odgovornost za vse, kar se jim dogaja v življenju.

Rak

Težava Rakov je pesimizem; pogosto so žalostni in se pritožujejo nad vsem mogočim, kar lahko odvrne celo tiste, ki so jim najbližje. To je tudi vzrok za mnoge neuspehe v njihovem življenju, čeprav so družinski in dobri ljudje, ki cenijo udobje doma in družinsko idilo. Vse, kar potrebujejo, da premagajo nesrečno usodo, je le nekaj več optimizma in bolj svetel pogled na življenje.

Kozorog

Kozorogi so zelo pridni delavci, a njihovo življenje je pogosto boj z ovirami, ki si jih postavijo sami. Po drugi strani pa so pripadniki tega znamenja obdarjeni s sposobnostjo spopadanja z najzahtevnejšimi življenjskimi izzivi. Po naravi so vzdržljivi, trmasti in neverjetno odločni, a te lastnosti morajo negovati že od otroštva, da jim bodo v pomoč, ko pridejo težki trenutki.