Letos bo Saturn v ovnu od 25. 5. do 1. 9. Potem gre v ribi, se vanj vrne 14. 2. 2026 in ostane tam do 13. 4. 2028. Saturn je v ovnu v izgonu, tako tu ne zna izraziti svojih najboljših odlik, ki so disciplina, moralnost, delavnost, odgovornost, študioznost. V ovnu se zna krepiti delavnost, a ker Saturn predstavlja avtoriteto, državo in družbo, so v času, ko je v ovnu, ljudje, ki vodijo svet, bolj surovi, primitivni, manj uravnoteženi, vodijo s surovostjo, močjo. Glede na to, da je bil prej v ribah, kjer ravno tako ni prijeten, smo imeli težave z vodo, poplave, zdaj lahko prinaša požare, sušo,...