Pluton nad horizontom

Če je Pluton v sedmi hiši, je strast pogosto vzrok za partnerstvo, a partner se pozneje lahko izkaže kot zelo zahteven, temačen in manipulativen. Odnos s partnerjem vodi človeka v krizo in preobrazbo. Toda partnerstvo je redko kratko, po navadi so tako globoke vezi, da odnos traja, ne glede na to, kakšen je. Skozi druge se pogosto soočamo s temnejšimi platmi svoje narave, a vprašanje je, koliko to vidimo. Včasih, če je to vsaj še dvakrat potrjeno tudi drugje v karti, lahko to nakazuje izgubo partnerja.

Pluton v osmi hiši zaznamuje globoke, karizmatične in strastne ljudje, ki lahko moč izkoriščajo pozitivno ali tudi ne, odvisno od aspektov. V finančnem smislu je to spodbudna kombinacija, saj nakazuje voljo do vlaganja in potrebo po materialni krepitvi. Ljudje s takim Plutonom imajo moč transformirati druge in so lahko zdravitelji.

Če je v dvanajsti hiši, je v nas nekaj temnega, demonskega. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Včasih je s Plutonom v deveti hiši nakazana potreba po spremembi religije. Čas študija je lahko naporen, saj se človek tam sooča s krizami, ki ga silijo v preobrazbo. Potovanja v tujino nosijo krize, a tudi preobrazbo. Nekaj nas vleče v muslimanski svet ali celo na vojna območja. Študiji, povezani s Plutonom, so psihoanaliza, kriminologija, včasih medicina, predvsem kirurgija. Lahko gre tudi za vojaško akademijo.

Če je Pluton v deseti hiši, je mati nakazana kot nekdo, ki ima zelo veliko moč nad človekom. Ko je bil otrok, je manipulirala z njim, bila intenzivna, neizprosna, brezkompromisna. Težave z avtoriteto lahko sledijo pozneje v življenju. Vedno se najde nekdo, ki pritiska, a če človek sam postane avtoriteta, sledi isti vzorec. Poslovno so možne krize in transformacije, celo velika skrajna sprememba posla.

Ko je bil otrok, je mati manipulirala z njim, bila intenzivna, neizprosna, brezkompromisna, težave z avtoriteto lahko sledijo pozneje v življenju.

Če je Pluton v enajsti hiši, se človek sooča s krizami, vezanimi na prijatelje ali skupinske projekte. Če karta nakazuje še z vsaj dveh vidikov, je smrt prijatelja skrajna oblika manifestacije te pozicije. Možna je podpora ljudi s kriminalno zgodovino ali prijatelji sumljivih poslov. Včasih to naznanja moč manipulacije skupine, drugič, sploh če je Pluton neharmonično povezan z osebnimi planeti, tudi asocialno naravo ali jezo na človeštvo. Ob dobrih povezavah naznanja moč v društvu ali politični stranki.

Nekaj izjemno strupenega je za nami, lahko mafija, manipulativni ljudje, ki jih ne doživljamo kot sovražnike, a nam lahko škodijo, nas lahko ranijo, če je Pluton v dvanajsti hiši. Včasih, če je disharmonično povezan z osebnimi planeti, so možne psihične težave. V avri imamo nekaj črnega, demonskega. A če je Pluton v dobrem znamenju in konstruktivnih povezavah s planeti, je lahko to tudi moč v človeku, temačna in intenzivna, a večini skrita.