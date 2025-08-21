ASTRO

Plasti avre. To je vse, kar morate vedeti o njih

Ko je avra šibka, se lahko počutite izčrpane, depresivne in tesnobne, občutljivi ste za bolezni. Če zares skrbimo zase, bo poskrbljeno tudi za našo avro.
Fotografija: Način življenja, ki ga imamo radi, je blagodejen za avro. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia/Getty Images
Način življenja, ki ga imamo radi, je blagodejen za avro. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia/Getty Images

Fizična plast avre je ob telesu, široka je nekaj centimetrov. Na otip je gosta in topla, ima določeno barvo, ki se nikoli ne spremeni in je pri vsakem malce drugačna. To je naš edinstven energijski podpis, terapevti v tej plasti lahko začutijo fizično bolezen ali poškodbo. Čustvena plast je širša, od 20 do 30 cm. Njena barva se spreminja v skladu z našim čustvenim stanjem, slabijo jo nerešene čustvene travme, zaradi česar se hitro poškoduje in je pogosto sluzasta in lepljiva.

Mentalna plast je rumena ali zlata in tanjša od čustvene, široka nekaj centimetrov, razširi se pri človeku, ki veliko premišljuje. V njej so tudi zmotne misli in prepričanja, ki lahko prinesejo bolezen, kar se čuti v njej. Če do sebe čutimo sram, gnus, jezo, strah, lahko preniknejo v telo in povzročajo težave, najverjetneje na sončnem pletežu.

Duhovna plast ali svetlobno telo je na robu avre. Tu se vodniki povezujejo z nami, mi pa z božanskim. Plast je žareča in svetleča, videti je kot čista bela svetloba, a lahko vsebuje tudi barve. Hrani rane iz prejšnjih življenj oz. karmo. Težko jo je ozdraviti, to zmorejo le duhovni mojstri.

Zadnja je mejna plast, membrana, ki pokriva celotno energijsko polje in razmejuje našo energijo od energije drugega sveta. Je zaščita, ki zadržuje energijo v avri. Videti je kot fina mrežica oz. tkanina zlate barve. Pri ljudeh, ki niso sočutni, je gosta, skoraj trdna, pri empatih pa porozna, zato so tako občutljivi. Mejna plast je kot koža, lahko se poškoduje, raztrga, oguli, skozi nezakrpane luknje v njej pa lahko v naš sistem vstopajo najrazličnejše energije. Oslabita jo telesna in čustvena travma. Empatom skoznjo uhaja energija, hkrati pa vpijajo tujo, zato jo morajo okrepiti.

Krepita jo bivanje na prostem in čisto okolje. FOTO: Centralitalliance/Getty Images
Krepita jo bivanje na prostem in čisto okolje. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Okrepite avro

Ko je vaša avra šibka, posebno njena mejna plast, se lahko počutite izčrpane in onemogle, depresivne in tesnobne, občutljivi ste za bolezni. Vsakdanje navade namreč avro podpirajo ali ji škodujejo. Ujemajo se z navadami, ki škodijo tudi telesnemu zdravju. Avro oslabijo nerazrešena telesna ali čustvena travma, neprimerna prehrana, pomanjkanje telesne vadbe, droge in alkohol, nekakovosten spanec, stres in zaskrbljenost, sevanje elektromagnetnega polja (TV-sprejemnik, mikrovalovna pečica, računalnik, mobitel), nezdravi odnosi ali prevelika osamljenost, osovraženo delo ali kateri koli pomemben del življenja, navlaka v prostoru, v katerem delamo in/ali živimo, jeza in zamera, miselnost žrtve in zvračanje krivde na druge.

Krepijo jo zdrava prehrana, telesna vadba, tudi joga, taj či, či gong, primeren počitek in spanec, globoko trebušno dihanje, bivanje na prostem, duhovna praksa – molitev, meditacija, čisto okolje brez navlake, sprotno predelovanje čustev, zdravilno delo s telesom – reiki ali masaža – in s čustvi – npr. psihoterapija, način življenja, ki ga imamo radi. Če zares skrbimo zase, bo torej poskrbljeno tudi za našo avro.

 

Več iz te teme:

duhovni nasvet avra duhovna modrost energijsko polje

