Planeti v šesti hiši: z Merkurjem v šesti hiši človek veliko razmišlja o boleznih

Sonce v šesti hiši nakazuje, da je naša samozavest povezana z delom in pridnostjo, uslužnostjo. Temeljno imamo nižjo samozavest, težje uveljavimo svojo voljo, lahko smo vodja nekega manjšega oddelka v službi in tako izživimo to povezavo.

Sonce tu nakazuje nekoliko nižjo vitalnost, nakazan je talent za delo v medicini in drugih uslužnih dejavnostih ter vseh, kjer je treba nositi uniformo. Možnost je, da smo ponosni na svoje ljubljenčke, kateri od njih je lahko tudi zmagovalec na kakem tekmovanju ali gre za živali z rodovnikom.

Luna v šesti hiši kaže, da imamo pisarno doma. Odnosi s sodelavci so lahko zelo čustveni, zelo blizu, včasih tudi spreminjajoči se, polni čustvenih vzponov in padcev. V delo vložimo veliko čustev.

Luna tu v zdravstvenem smislu lahko prinaša težave, večjo občutljivost, nižjo odpornost, več sluzi v telesu, več prehladov. Če se jim želimo izogniti, se je dobro čustveno angažirati v službi, za nekoga skrbeti, negovati v poslovnem pogledu.

Ista hiša pove, kako skrbimo za zdrav življenjski slog.

Z Merkurjem v šesti hiši človek veliko razmišlja o dietah, boleznih in podobno, zato ta povezava ni najbolj prijetna, kajti velikokrat razmišljanje privede do dvomov, strahov, do hipohondrije (seveda, če je Merkur vsaj malo obremenjen). Če je močno, imamo lahko večje zdravstvene težave, povezane z živčevjem, pljuči, rokami in podobno.

Seveda do tega pride samo, če karta sama zase kaže nižjo raven vitalnosti. Človekovo delo je zelo razgibano ali intelektualno, včasih to kaže, da je na poslovnem področju več sprememb, ni stalnosti. S sodelavci imamo veliko tem za pogovor, ti so pogosto mlajši od nas ali vsaj zelo mladostni.

Ni najboljša pozicija

Šesta hiša ni najboljša pozicija za Venero, naše veselje je omejeno, sreča je povezana z delovnim okoljem ali se celo zaljubimo na delovnem mestu. Ker je šesta hiša tudi dvanajsta od sedme, včasih ta pozicija nakazuje, sploh v ženskih kartah, da ima partner afero z mlajšo žensko.

V puberteti težje izrazimo svoje čare, pogosta je sramežljivost, potegnjenost vase. Venera, sploh v lepih aspektih, ščiti zdravje, če so aspekti zahtevnejši, blokirana Venera (s Saturnom) nosi težave na koži ali s ščitnico ali oboje, (z Jupitrom) prinaša sladkorno ali težave s krvjo, blokirana s Plutonom pri ženskah prinaša težave z rodili.

Ljudje z Marsom v šesti hiši niso najbolj samozavestni in odločni, ne znajo se postaviti zase, velikokrat delajo to, kar se jim reče, so rojeni služabniki in delavci. Morajo se naučiti reči ne ljudem, ki jim ukazujejo. Imajo močno voljo za delo, večinoma so zelo praktični pri delu, včasih preveč natančni in zahtevni do sebe, tudi do podrejenih, če jih imajo.

Večinoma so zdravi, dokler delajo, tudi če delajo po dvanajst ur na dan, kot bi delo skrbelo za njihovo zdravje. Toda ko se morajo upokojiti, ko je vedno manj dela, prihajajo tudi zdravstvene težave. Zbolijo hitro, z zelo močno reakcijo, visoko vročino in podobno, vendar je po navadi tudi hiter obrat na bolje. Glede na znamenje Marsa so možni vnetja, rane, nezgode.