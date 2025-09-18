Pet elementov po feng šuju

V feng šuju vodni element spodbuja uspeh in rast. Predmete, povezane z njim, kot so vaza, akvarij, namizna fontana, slike morja ali rek, namestite v severni del stanovanja. Kovina je najbolj učinkovita na zahodnem delu doma, kjer pripomore k jasnosti, ustvarjalnosti in natančnosti. Kovinski predmeti so lahko tudi ogledala s kovinskim robom ali tibetanske sklede ali činele. Zemlja je simbol hranjenja in stabilnosti, predmete, kot so lončnica ali kamni, namestimo v jugozahodni del doma. Les je element rasti in vitalnosti, ki se najbolje počuti na vzhodu. Tam naj bo leseno pohištvo ali leseni okrasni predmeti. Ogenj je element južnega dela stanovanja in predstavlja strast, toploto in energijo. Prižgite svečo ali namestite tam rdeče predmete, svetujejo strokovnjaki.