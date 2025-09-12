ASTROLOGIJA

Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz

V mesecih, ki sledijo, bosta dva horoskopska znaka, še posebej prizadeta zaradi žalosti, melanholije in notranjih sprememb.
Fotografija: FOTO: Fizkes Getty Images
FOTO: Fizkes Getty Images

S. N.
12.09.2025 ob 19:50
S. N.
12.09.2025 ob 19:50

Konec leta prinaša močne notranje pretreske za Dvojčke in Ribe, retrogradna Saturn in Uran pa dodatno poglabljata čustvene nemire.

V mesecih, ki sledijo, bosta dva horoskopska znaka, še posebej prizadeta zaradi žalosti, melanholije in notranjih sprememb.

Dvojčki

FOTO: Bodnarchuk Getty Images/istockphoto
FOTO: Bodnarchuk Getty Images/istockphoto

Dvojčki so pod dvojnim pritiskom, saj jih retrogradni Saturn opozarja na nujne in resne življenjske odločitve, medtem ko retrogradni Uran prinaša nestabilnost v njihove vsakodnevne odnose in identiteto.

Zaradi tega lahko občutijo zmedenost, čustveno umikanje in okrepljeno potrebo po stabilnosti v svetu, ki se jim zdi vse bolj nepredvidljiv.

Ribe

FOTO: Klebercordeiro Getty Images/istockphoto
FOTO: Klebercordeiro Getty Images/istockphoto

Ribe so pod neposrednim vplivom retrogradnega Saturna v svojem znamenju, kar sproža val introspekcije in vračanje k čustvenim situacijam, ki niso bile povsem razrešene. To je obdobje karmičnih lekcij, globokih osebnih uvidov in soočanja s preteklostjo. Čeprav lahko prinese melanholijo, nostalgijo in občutek čustvenega bremena, pa je hkrati tudi priložnost za postavljanje jasnih meja ter osvoboditev od tistega, kar jih že dolgo omejuje.

Tako Ribe kot Dvojčki se bodo do konca leta soočali s čustveno zahtevnim obdobjem, a prav ti trenutki globoke introspekcije lahko postanejo ključ njihove osebne moči, zrelosti in pripravljenosti na nov življenjski začetek, poroča informer.rs.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

