Pazimo, na kaj smo osredotočeni

Zakon pozornosti pravi, da bo tisto, čemur danes posvečamo pozornost, jutri naša stvarnost, zato moramo paziti, na kaj smo osredotočeni. Zakon uglašenosti nas uči, da je od tistega, čemur intenzivno posvečamo pozornost, odvisno, ali si v življenju ustvarjamo priložnosti ali probleme, zakon dvojnosti pa, da imamo vedno izbiro, ker smo sami stvarniki svoje življenjske realnosti.

Nikoli ne moremo mimo teh zakonitosti. Delujejo, ne glede na to, ali jih poznamo ali ne, in odgovarjajo na vprašanje, zakaj se nam dogajajo težke reči – ker posvečamo pozornost stvarem, ki jih vidimo kot problem. Seveda v vsakem življenju pridejo težavne situacije, a lahko nanje gledamo v smislu, da bomo našli rešitev in šli naprej, ali jih dodatno obremenimo s strahovi in negativnimi pričakovanji. Problem v nas sproža strah, da ne vidimo rešitve, ker mislimo samo na težo problema, posledično pademo v črno luknjo. A vedno imamo izbiro.

Nič se nam ne zgodi mimo nas, vse skozi nas, v sodelovanju z nami, torej lahko vedno prekinemo negativni tok in ga obrnemo v drugo smer, če si želimo.