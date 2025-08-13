Ozdravite odnose, poskušajte se razbremeniti skrbi in strahov

Naše energijsko telo sporoča fizičnemu, kaj je dobro in slabo za nas. Samo pozorni moramo biti na ta opozorila in obvestila.

»Reagiramo preveč čustveno na pripombe in dejanja ljudi okoli sebe, nas vse prizadene, smo pogosto žalostni, živimo razen svojega še druga življenja? Smo žalostni zaradi usode celega sveta? Potem je ranljivo naše srce in na tem mestu je energijski plašč precej stanjšan ali ga sploh ni in srce je nezaščiteno za vplive drugih ljudi in okolja,« pravi duhovna učiteljica Antonija Krajnc in svetuje, naj se najprej poskušamo razbremeniti skrbi in strahov, uredimo prijateljske odnose in odpustimo sovražnikom, ne nosimo jih s sabo.

»Spomnimo se na svoje srce. Kaj potrebuje? Red, veselje, brezskrbnost, prijateljstvo, ljubezen. Ljubezen, ne žalosti! Naučimo se dajati in sprejemati ljubezen, razumeti druge in jim pomagati, pri tem pa ne podoživljati njihovih usod, ker so misli energija,« pravi.