Otrok je energijsko povezan s starši. Če ima težave, poglejte tudi svoje življenje

Guruji svetujejo, da ob bolezni otrok pogledate tudi, kako ste starši povezani z njihovim stanjem in energijo. Otrok namreč prejme del materinih in očetovih genetskih informacij in raste v materinem telesu. Če torej nekaj v družini ni v harmoniji, so tudi starši del njegovega problema oziroma izziva, saj so prvotne informacije prišle od njih.

V družini je vse povezano, iz česar izhaja, da otroke usmerjamo z načinom svojega življenja in delovanja, z zgledom, ne le s teorijo, ki se je sami ne držimo. Ne moremo vedno spremeniti situacije, v kateri smo, naša moč pa je v tem, da lahko vedno izbiramo, kako se odzivamo nanjo. Velja namreč, da resoniramo z vsem, kar nas obdaja; že Gandi je rekel: »Bodite sprememba, ki si jo želite v svetu!« To pomeni, da v resnici nismo nemočni v nobeni situaciji, naj bo še tako težka. Ne čakajte torej, da pridejo priložnosti k vam od zunaj, sami postanite sprememba v družini in svetu in poglejte na družinske težave celostno.