Osvobodite se rutine! Pogum za spremembe in življenje po lastnih vrednotah

Avtentično življenje nam prinaša zadovoljstvo. Naše vrednote in načela bi nas morali voditi v odločitvi za to, kako naj živimo. V skladu s svojimi vrednotami lahko ravnamo samo na podlagi dnevnega opazovanja, raziskovanja, razmišljanja in sklepov. Da smo lahko zadovoljni, bi morali živeti bolj po instinktu, ne toliko na podlagi razuma, pravijo guruji.

Se spominjate sanj, ki ste jih imeli kot otrok? Vsi otroci razen tistih, ki živijo v zastrašujočih odnosih, sanjajo o prihodnosti. Otroci vedno živijo bolj po občutku kot razumu, zato so veliko bolj usklajeni s svojim notranjim jazom. V otroštvu se upanje in optimizem spodbujata ali poteptata. Če imate srečo, da ste imeli kolikor toliko srečno otroštvo, se spomnite, kdo ste bili, kam ste hoteli iti in kaj ste hoteli postati, preden je prišlo življenje in vas zgrabilo od zadaj.

Spomnite se vrednot in prepričanj, ki ste jih imeli, ko ste bili mladi, in ki ste jih pokopali pod mentalno in čustveno navlako, ki ste jo kopičili vsa ta leta. Naj vas izkušnje iz življenja ne prikujejo v vsakdanjo rutino. Te sanje in ambicije obudite in jih pridržite pred sabo kot kompas v svojo prihodnost, ne glede na to, koliko ste stari in v kakšnem položaju ste.

Nehajte razmišljati, da nečesa ne zmorete

Stopite v stik s seboj z meditacijo, pišite dnevnik svojih upanj in sanj, odpravite se sami na sprehod, začnite ponovno brati. Katerokoli metodo boste izbrali, pazite le, da bo postala vaša navada (spomnite se, da morate vsako novost ponoviti enaindvajsetkrat, da postane navada), in čakajte na misli in vrednote, da se vrnejo.

Pustite čustvom, da delujejo ob razmišljanju. Ugasnite televizijo, poiščite sebe in si nato drznite sanjati sanje, kot ste jih nekoč. Sami odkrijte, kaj je v vas, in ničesar naj vas ne bo več strah.

Sprijaznite se s tem, da ste zase odgovorni sami. FOTO: Simonapilolla/Getty Images

Na pragu velikih sprememb ste in prepustite se toku. Samo ljubite sleherno minuto dneva in pojdite, kamor vas nosi. Karkoli boste počeli, počnite za zdajšnji trenutek, čeprav je to samo vsakodnevno umivanje zob.

Sprijaznite se s tem, da ste zase odgovorni sami. Vsaka odločitev, ki se tiče vas, je vaša in samo vaša. Pustite strahovom oditi, ignorirajte klice sebičnosti in bodite svobodni. Pustite stavke in misli »To moram narediti!« ali »To mi ni uspelo, kaj si bo kdo mislil?«.

Nehajte razmišljati, da nečesa ne zmorete in vas je preveč strah. Naredite lahko vse, kar hočete, in lahko ste pogumnejši, kot si mislite. Biti odgovoren zase pomeni, da morate vse uresničiti sami. To je vaše življenje, to so vaše odločitve in vaše izbire. Izbira vedno obstaja in izberite najboljšo. In če se odločite za »napačno«, se iz tega učite in pojdite naprej. Tri najbolj žalostne besede v našem jeziku so namreč »ko bi le …«.