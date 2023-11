Osvobodite se karme, vzemite moč nazaj v svoje roke

Ideja karme se je začela razvijati pred približno pet tisoč leti. Prej so človeška življenja upravljali bogovi. Postopoma se je razvila zamisel neposredne odgovornosti za svoja dejanja ter spoznanje, da lahko z mislimi, dejanji in čustvi dejavno vplivamo na svoje življenje.

Pri razumevanju karme ne gre le za to, ali smo bili v preteklem življenju rabelj ali žrtev, guruji pravijo, da se lahko posledice naših dejanj udejanjijo tudi v tem življenju. V vsakem trenutku si sami pišemo prihodnost. Temu pravijo neposredna karma, kar pomeni, da se nam takoj vrne, kar dajemo v svet ali čutimo v sebi.

Ko smo jezni, ljudje okoli nas počnejo stvari, ki nas še bolj jezijo. Kadar naredimo kaj lepega, denimo nekoga pohvalimo, se nam dogajajo prijetne reči. Zunanji svet je vedno neposredni odsev našega notranjega doživljanja.

Zamere najbolj škodijo vam samim. FOTO: Leolintang, Getty Images

Če vztrajamo v stanju zamere, želimo drugim vrniti, kar jim gre, jim vzbuditi občutke krivde, škodimo sebi. S tem ostajamo v preteklosti, zapleteni v negativna čustva in zgodbe, zato dobro razmislimo, kaj dosegamo s takim načinom razmišljanja.

Duhovni učitelji pravijo

Zakon kar seješ, to žanješ temelji na tem, da so dogodki v našem življenju posledica naših dobrih ali slabih preteklih dejanj. Toda ne gre samo za to, da se nam dobro z dobrim vrača, ampak da nam tudi pretekle napake preprečujejo, da bi se v vsakem sedanjem trenutku odločili za pravo pot. Ni treba, da smo karmične žrtve, saj lahko po zakonu neposredne karme vedno aktivno vplivamo na svojo prihodnost. Če se odločimo delati dobro, lahko spremenimo posledice v prihodnosti.

Kazen je del karmičnega zakona, ki se ga bojimo. Toda duhovni učitelji pravijo, da v resnici ni poudarek na kazni kot taki – ta je namenjena samo temu, da se človek nekaj nauči iz napačnih dejanj in ne ponavlja iste napake, ki ga je spravila v težave. Menijo, da lahko razrešimo karmo, če odpuščamo tistim, ki so nam storili kaj hudega, namesto da čakamo, da bodo »plačali za svoja dejanja«.

Zacelili energijske karmične vezi

Pravzaprav naj bi bila to edina možnost, da prekinemo karmični krog z nekom, s katerim bi morali sicer preigrati izmenjujoči se vlogi krivca in žrtve še več življenj.

Če vztrajamo v stanju zamere, želimo drugim vrniti, kar jim gre, jim vzbuditi občutke krivde, škodimo sebi. S tem ostajamo v preteklosti, zapleteni v negativna čustva in zgodbe, zato dobro razmislimo, kaj dosegamo s takim načinom razmišljanja. V resnici smo sami nemočni, stopicljamo na mestu, se oziramo v preteklost in ne zmoremo predelati zamere in stopiti naprej. Ko do nekoga gojimo sovraštvo, izgubita oba. Odpuščanje nas po drugi strani osvobodi.

Pomeni, da krivce odvežemo krivde in dolgov do nas. Ko spustimo zamero in sovraštvo, vzamemo moč nazaj v svoje roke. S tem smo hkrati prekinili karmični odnos, zacelili energijske karmične vezi s človekom ter zaključili zgodbo. V prihodnjem življenju se nam ne bo treba več srečati z njim, da bi poravnali krivice. Osvobodili bomo sebe in njega, v prihodnosti pa ustvarjali bolj harmonične in prijetne odnose.