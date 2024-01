Osvobodimo se, ko prekinemo bitke

Šele ko zmanjšamo pomen težavne situacije, se lahko napetost sprosti. »Ko se prebudite, se nehate bojevati s seboj in svetom, in ko zapustite bojno polje, ni ničesar več, kar bi vas lahko zadržalo. Bitka se nadaljuje brez vašega sodelovanja in lahko odidete, kamor koli želite, in izberete, kar koli želite,« pravi Vadim Zeland, avtor filozofije transurfing realnosti.

Vedno dobite, kar izberete.

»Svet kot ogledalo odseva vaš odnos do njega. Ko ste s svetom nezadovoljni, se obrne stran. Ko se proti svetu borite, se bori nazaj. Ko se nehate boriti, pa vam svet pride naproti. Vedno dobite, kar izberete – to je nespremenljiv zakon. Pridobiti svobodo pomeni, da se odrečete pomembnosti – ničemur ne pripisujete prevelike pomembnosti, ne v sebi ne zunaj sebe. Za nadaljevanje bitke hkrati nimate namreč nobenega razloga več, če v sebi jasno veste, da boste dosegli cilj,« pravi ruski pisec znane serije duhovnih knjig.